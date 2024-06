Pide AMLO a CNTE no usar violencia en sus manifestaciones. “Entregaré costal de piedras”, advierte

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a denunciar las agresiones por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra policías capitalinos la semana pasada. Durante el ataque, se lanzaron piedras arrancadas de las banquetas de la Corte a las fuerzas del orden en Palacio Nacional.

López Obrador anunció que este martes se reunirá con los dirigentes de la CNTE y les entregará un costal con las piedras utilizadas en las agresiones. “La vez pasada hubo una confusión o se les infiltraron provocadores. Les voy a entregar el costal de piedras, unas así (de gran tamaño) arrancadas de las banquetas de la Corte. Eso no, eso no. Tampoco lo de las bombas”, expresó el mandatario.

El presidente enfatizó la importancia de protestar de manera pacífica y no recurrir a la violencia. “No usen la violencia, porque ese no es el camino. Eso sí, seguir luchando por las causas justas, tanto por lo gremial como por las causas de todos”, dijo López Obrador.

A pesar de los enfrentamientos, el presidente destacó el avance en las peticiones de la CNTE y el diálogo abierto que mantienen con la Coordinadora. Además, celebró la reanudación de clases en Oaxaca, subrayando la importancia de no aislarse como movimiento social y de contar con el apoyo del pueblo.

“Qué bueno que ya reiniciaron las clases, porque así cuentan con el apoyo de los ciudadanos. Un movimiento social no se puede aislar, no basta con lo gremial, siempre se tiene que tener el cobijo del pueblo”, afirmó López Obrador.

López Obrador recordó que su compromiso es no reprimir a los manifestantes y respetar los derechos humanos, insistiendo en que el gobierno no es un Estado represor. “Con la disidencia magisterial estamos dialogando con ellos. Nada más pedirles, como siempre, que lleven a cabo sus protestas de manera pacífica, sin violencia”, reiteró.

El presidente también hizo un llamado a las organizaciones sociales para trabajar estrechamente con sus bases y no perder el contacto con los sentimientos de la comunidad. “Se vuelven líderes políticos, parlamentarios. Qué bueno que ya reiniciaron las clases, porque cuentan con el apoyo de los ciudadanos. Un movimiento social no se puede aislar, no basta con lo gremial, siempre se tiene que tener el cobijo del pueblo”, concluyó López Obrador.