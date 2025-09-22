La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la tarde de este lunes se registró un violento incidente en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, donde dos personas fueron agredidas con un arma blanca por un alumno dentro de las instalaciones escolares.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, tras conocer los hechos, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de atención para situaciones de violencia con arma. Personal universitario brindó auxilio a las víctimas y se realizaron las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes.

Lamentablemente, uno de los agredidos, un joven estudiante, perdió la vida. La segunda víctima, un trabajador del plantel, fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la comunidad, las clases en el CCH Sur fueron suspendidas de manera inmediata.

La UNAM expresó su condena ante estos hechos de violencia y aseguró que continuará informando a la comunidad universitaria a través de sus canales oficiales.