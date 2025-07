Share on Twitter

María Teresa Galicia Cordero* En el aniversario del Doctorado en Educación de la Ibero Puebla, un encuentro con Silvia Schmelkes. La educación tiene un enorme potencial. Destapemos su poder para que se cumpla el derecho a una educación universal de calidad, y para que a través de formar personas íntegras, contribuyamos a transformar nuestras sociedades, nuestro planeta. Sylvia Schmelkes

El pasado 18 de junio, se celebró el vigésimo aniversario del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana. En él, muchos investigadores cursamos nuestro doctorado que, por su modalidad Interinstitucional, compartimos nuestras experiencias y saberes con otros doctorantes dentro del programa de la IBERO Ciudad de México, la IBERO León, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y la IBERO Puebla, todas instituciones pertenecientes al Sistema Universitario Jesuita.

Al formar investigadores socialmente comprometidos que contribuyan al desarrollo de políticas y modelos para el mejoramiento continuo se establece un compromiso para contribuir a la calidad de la educación que se ofrece en México y otros países de Latinoamérica, por lo que opino también, una de nuestras obligaciones principales es repensar la educación.

El doctorado tiene un enfoque social y humanista que buena parte de los egresados buscamos preservar a través de la comprensión y explicación de los problemas educativos. En esa reunión los encuentros estuvieron llenos de afecto y calidez, yo en especial coincidí con Sylvia Schmelkes, amiga entrañable que ya tenía tiempo de no verla, discípula de Pablo Latapí Sarre. Ella ha sido desde mi paso por Observatorio Ciudadano de la Educación, la investigadora incansable y congruente a quien la educación pública realmente le importa y cuya labor incansable siempre ha estado al servicio de los demás.

Sylvia me obsequió un libro de su autoría, que al leerlo pensé que era necesario compartir por el propósito para el que fue escrito, ya que según sus palabras: “su propósito es compartir sus reflexiones en torno a estos temas. No es un texto académico, no contiene muchas cifras, ni citas. Pretende más bien ofrecer elementos de dialogo entre colegas dedicados a la educación: profesores y profesoras y directivos escolares fundamentalmente, pero también supervisoras y supervisores, autoridades estatales educativas, diseñadores de currículum, tomadores de decisiones de política educativa. Mi expectativa es que de estos diálogos emerjan decisiones transformadoras de nuestra educación”

El libro De cabeza. Repensar la educación, gira en torno a seis temas educativos relevantes: La inequidad educativa y la social; La importancia pedagógica de la diversidad; El clima del aula y de la escuela, Favorecer el aprendizaje; La formación en valores y la Escuela. Si bien, como ella misma afirma, estos temas no son nuevos, pero a pesar de que están plasmados en las políticas educativas y en los programas educativos, la realidad es que poco o nada se refleja en la vida cotidiana de las aulas y de las escuelas.

Por eso, escribe que es necesario poner las cosas de cabeza y comenzar a tomar decisiones, a gestionar nuestras escuelas y a desempeñarnos en las aulas de otro modo, ya que está convencida de que debemos modificar nuestra visión de la educación y como consecuencia nuestras prácticas docentes y de gestión para hacerlas más congruentes con el desarrollo de la teoría pedagógica y social.

La tarea no es fácil, pero opino, hay que hacerla.

