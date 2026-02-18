De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actual subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, asumirá a partir de marzo el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Jalisco.

El propio CEN del partido confirmó desde el pasado 14 de febrero la designación de Villanueva en sustitución de Leonel Cota Montaño, con miras al proceso intermedio de elecciones municipales en la entidad el próximo año, cuando se renovarán las 125 alcaldías y el Congreso del Estado.

Con este nombramiento, se completa la dirigencia estatal del partido guinda en Jalisco, cuyo comité ejecutivo es encabezado por Erika Pérez García, mientras que el consejo estatal es presidido por el senador Carlos Lomelí.

Villanueva cuenta con una trayectoria política y académica amplia. Fue militante del PRI y, durante el gobierno del ex mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval (2012-2018), se desempeñó como secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco. En 2015 fue candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, elección que perdió frente a Enrique Alfaro, entonces abanderado de Movimiento Ciudadano.

Posteriormente regresó a la UdeG como rector del Centro Universitario de Tonalá en 2016 y, en 2019, asumió la rectoría general, cargo que desempeñó hasta marzo de 2025. Tras concluir su gestión, fue invitado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a integrarse como subsecretario de Educación Superior.

Según refiere el medio, Villanueva fue también presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en 2001, organismo que representa a más de 300 mil estudiantes de la UdeG y del que han surgido distintos rectores y directivos universitarios.

Asimismo, se señala que fue el último rector general en la etapa de liderazgo de Raúl Padilla López, figura central en la conducción política de la UdeG desde 1989 hasta su fallecimiento en 2023.

El nombramiento de Villanueva busca fortalecer la presencia de Morena en Jalisco, entidad donde en 2024 el partido estuvo cerca de obtener la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara. Esos procesos fueron impugnados por Morena ante presuntas anomalías; sin embargo, los tribunales electorales validaron finalmente los triunfos de Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, ambos de Movimiento Ciudadano.

Tras conocerse el nombramiento, el gobernador Lemus declaró mantener una “extraordinaria relación” con Villanueva, incluso en el ámbito familiar, pese a las diferencias políticas entre su administración y los partidos afines a la llamada Cuarta Transformación, particularmente en torno al incremento de 47 por ciento en la tarifa del transporte público.

Finalmente, el medio también menciona que David Villanueva Lomelí, hermano del ex rector, fue designado recientemente como director de las empresas universitarias de la UdeG, posición desde la cual administrará diversas entidades como hoteles, librerías, la editorial universitaria y un parque industrial, entre otras.