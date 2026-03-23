Con la participación de maestras, maestros, estudiantes, académicos, investigadoras e investigadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, a tres años de la implementación del modelo. El encuentro fue presentado por la autoridad educativa como un espacio para recuperar experiencias desde la práctica docente, dialogar sobre avances y desafíos, y fortalecer la construcción colectiva de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La realización del foro ocurrió después del llamado de Marx Arriaga para organizar comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de texto gratuitos, antecedente que colocó la discusión pública no sólo en el terreno pedagógico, sino también en el de la defensa política del modelo educativo.

Al inaugurar el foro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la revaloración del magisterio es un principio central de la NEM y sostuvo que maestras y maestros son quienes mejor conocen las comunidades donde trabajan. Afirmó que el modelo parte del territorio, del vínculo entre escuela y comunidad, de la autonomía profesional docente, del diálogo de saberes y de la educación como un derecho garantizado por el Estado.

Delgado convocó al magisterio a compartir sus experiencias en la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana con el fin de mantener una actualización permanente del modelo. En la misma línea, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó que la NEM se distancia de modelos construidos “desde el escritorio” y responde a una visión plural que reconoce la diversidad social, cultural y territorial del país.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, definió a la Nueva Escuela Mexicana como un proyecto de “resistencia epistémica”, al destacar la incorporación de saberes locales, lenguas originarias y autonomía comunitaria en el currículo.

Como parte de la jornada se realizaron mesas de análisis y reflexión sobre el proceso de construcción del Plan de Estudio 2022, la Nueva Escuela Mexicana como horizonte de transformación y la recuperación de lo pedagógico-didáctico. En ellas participaron, entre otros, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, y el especialista Ángel Díaz Barriga.

Durante la transmisión en vivo del foro, en redes sociales se concentraron diversos comentarios críticos sobre el contenido del encuentro y sobre la situación del sistema educativo. Entre ellos hubo señalamientos directos a los libros de texto gratuitos, con mensajes que los calificaron como deficientes y que pidieron revisarlos y corregirlos.

En otros comentarios se cuestionó el alcance mismo del foro. Algunas intervenciones plantearon que el encuentro podía servir para justificar modificaciones a los libros o para sostener el discurso oficial, mientras asuntos como USICAMM, horas adicionales, incentivos, pensiones y aumento salarial seguían sin resolverse.

También se expresaron reclamos por la falta de atención a demandas laborales del magisterio. En la transmisión aparecieron mensajes a favor de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, exigencias de sueldo digno, cuestionamientos sobre convocatorias e incentivos docentes y críticas a lo que algunas personas describieron como una revaloración del magisterio más discursiva que práctica.

Otros comentarios reclamaron que la discusión sobre la Nueva Escuela Mexicana se acompañe de mejores condiciones materiales para enseñar y aprender. Entre los mensajes se mencionaron la necesidad de espacios y materiales dignos, seguridad para niñas, niños y docentes, apoyos para estudiantes con necesidades educativas específicas, así como mayor orientación profesional para familias y comunidades escolares.

En la transmisión también hubo cuestionamientos sobre los participantes del foro. Algunas personas preguntaron cuántos de los presentes estaban realmente frente a grupo, quiénes eran los invitados y cuál era la trayectoria de los panelistas. En ese mismo sentido, aparecieron mensajes que pidieron conocer el resto de las discusiones y mesas de trabajo.

Además, se hicieron señalamientos sobre rezagos normativos e institucionales. Entre ellos destacaron preguntas sobre la actualización de la normativa de las Escuelas Normales, con comentarios que señalaron que estas instituciones continúan operando con reglamentos de 1982.