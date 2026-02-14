La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana no serán modificados, en medio de la controversia generada por las declaraciones de Marx Arriaga Navarro, quien anunció que permanecería en la Dirección General de Materiales Educativos “defendiendo los libros” y que denunciaría presuntos pactos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y empresas editoriales.

Durante la inauguración de la ampliación del CEBETIS 153 en San Pablo del Monte, Tlaxcala, la mandataria fue enfática: “Los libros de texto no van a cambiar”, solo se le van a agregar a las mujeres en la historia.

Las declaraciones de Arriaga se dieron tras versiones sobre su salida del cargo. El funcionario aseguró que se mantendría en su posición para resguardar el proyecto editorial de la Nueva Escuela Mexicana y advirtió que continuarán las denuncias sobre supuestos acuerdos con editoriales privadas.

En su mensaje, Sheinbaum defendió la continuidad del modelo educativo impulsado en el sexenio anterior y sostuvo que los materiales forman parte central del proyecto de transformación educativa. No obstante, señaló que sí se incorporarán más referentes históricos femeninos en los contenidos, aunque sin alterar la estructura general de los libros actuales.