Share on Twitter

Share on Facebook

Jesús Carlos Ornelas Navarro A los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no les cae mal que el alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública hable bien del magisterio y, de pasada, elogien a los jefes. No obstante, prefieren recompensas materiales o concesiones en quehaceres que signifiquen poder.

A los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no les cae mal que el alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública hable bien del magisterio y, de pasada, elogien a los jefes. No obstante, prefieren recompensas materiales o concesiones en quehaceres que signifiquen poder. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, les echó flores a granel en la ceremonia del Día del Maestro. Expresó la relevancia de los docentes como agentes de transformación y conciencia social a lo largo de los años. Ante la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo, dijo: “el Magisterio ha sido por décadas el reservorio más profundo de la conciencia nacional”.

La palabra “reservorio” me pareció fuera de lugar. Tal vez quiso glorificar al magisterio con frases pegadoras. Al buscar su significado, encontré dos entradas: Uno, para biología: “Población de seres vivos que aloja de forma crónica el germen de una enfermedad, la cual puede propagarse como epidemia”. Dos, para botánica y zoología, “sustancias nutritivas o de deshecho destinadas a ser utilizadas o eliminadas por la célula o el organismo”. Fue un lapsus del secretario, escogió mal la palabra. No pienso que vea al maestro como epidemia ni como deshecho.

Delgado, además, se puso poético y citó a Jaime Torres Bodet: “los Maestros son quienes tienden ese puente ingrávido entre el pasado y el futuro de una nación”. Pero de inmediato vino al presente. “hoy decimos que vivimos una transformación, pero esta germinó en la pedagogía del compromiso, en las escuelas de tierra y de viento”. “Ser maestro o maestra en México nunca fue una labor neutral. Fue y sigue siendo un acto de amor y de rebelión”. Y comprometió que “la Cuarta Transformación no olvida a quienes han sostenido a este país en los momentos más oscuros”.

Y, para que a la Cuatroté no se le olvide, Alfonso Cepeda Salas demandó “paridad” en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en la administración de plazas y convocatorias y vigilar asensos y asignación de incentivos. Es fácil ver el futuro, primero, bilateralidad, después control total. Está en marcha la recolonización del gobierno de la educación básica, por parte del SNTE.

Jornada que infringe las responsabilidades del gobierno federal. Mas no paró allí. Este 16 de junio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, designó a Irma Martínez Manríquez como secretaria de Educación. La tercera en su gobierno. La maestra Irma, como le dicen en su tierra, tiene un currículum impresionante. Fue secretaria general de la Sección 2 del SNTE, en los tiempos de la alianza entre Elba Esther Gordillo y el presidente Felipe Calderón. También fue senadora suplente y diputada local por el Partido Nueva Alianza y directora general del Conalep en Baja California.

Un estimado colega de por allá me escribió y comentó las dudas y molestias que generó en la población, el nombramiento de Martínez Manríquez. “… para críticos de Morena y detractores del SNTE, el hecho de entregar la Secretaría de Educación a una exdirigente sindical representa una regresión aún mayor que las prácticas del viejo régimen del PRIAN, donde el sindicato influía, pero no dirigía directamente. Ahora, dicen, ‘el sindicato no solo propone, también dispone’. Esto plantea una pregunta: ¿se puede ser juez y parte?” Y remata: “La decisión también despierta preocupaciones sobre la ausencia de contrapesos”.

Además, apuntó que esa designación puede ser el tercer strike para la gobernadora. Y yo digo que el SNTE se voló la barda con la reconquista de la Usicamm. Como dijo el cronista Thomas Boswell: “Más que cualquier otro deporte, el béisbol crea la magnética y adictiva ilusión de que casi puede ser entendido”. Igual que los juegos del poder entre el SNTE y el gobierno.

Retazos

Lo que pasa por ser cuidadoso. El artículo 266 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dicta: “Para efectos del artículo 151, fracción II de la Ley, en los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuro, éstas serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios respectivos”. Tendré que declarar impuestos después de muerto.