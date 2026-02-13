La tarde de este viernes comenzaron a difundirse en plataformas digitales versiones sobre un supuesto intento de desalojo o remoción del Dr. Marx Arriaga Navarro, quien se desempeña como Director General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según los testimonios que circulan en redes, un grupo de personas —que presuntamente no se identificó de manera formal— habría acudido a su oficina acompañado por elementos de seguridad, con la intención de pedirle que dejara el cargo. Hasta ahora, la dependencia federal no ha emitido ningún pronunciamiento oficial que confirme o desmienta estas versiones.

En los mensajes compartidos se afirma que, durante el intercambio, el funcionario expresó: “Utilicen las esposas por el crimen de crear los libros de texto gratuito”, en alusión al proceso de elaboración de los nuevos materiales educativos, tema que en los últimos meses ha provocado un amplio debate público y político.

Arriaga ha sido uno de los principales responsables en la coordinación y desarrollo de los libros de texto gratuitos del modelo educativo vigente, iniciativa que ha generado tanto críticas de sectores académicos, empresariales y políticos, como respaldos de actores cercanos al proyecto educativo del actual gobierno.

Al cierre de esta información, no se ha confirmado la existencia de algún procedimiento administrativo o legal en su contra, ni la SEP ha fijado postura respecto a los hechos que se comentan en redes sociales.