En un mensaje dirigido a docentes con motivo de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció las condiciones que enfrentan maestras y maestros en las aulas y anunció la realización de un foro nacional en marzo para dialogar sobre la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

De acuerdo con lo informado por el titular de la SEP, en marzo se convocará al Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana (NEM): “Diálogos a Voz Viva”, con el objetivo de retroalimentar la práctica pedagógica desde las regiones y fortalecer el acompañamiento cercano solicitado por comunidades educativas para consolidar la transformación educativa.

En el mismo mensaje por la Quinta Sesión del CTE, Delgado Carrillo también convocó a las comunidades educativas a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, programada para los días 6 y 7 de marzo en todo el país.

El anuncio del foro ocurre después de que se difundiera una convocatoria nacional para conformar Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos (LTG), impulsada por docentes y promotores vinculados al diseño de los materiales educativos y al modelo de la NEM, a partir de la iniciativa atribuida al Dr. Marx Arriaga Navarro, titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Según los documentos compartidos sobre esa iniciativa, los comités se proponen como espacios permanentes de organización y reflexión orientados a respaldar el Plan de Estudio 2022 para educación básica, así como principios asociados al llamado Humanismo Mexicano. Entre los propósitos mencionados se encuentran la formación política y pedagógica de docentes y ciudadanía interesada, además del seguimiento y defensa del carácter público de la educación.

Los materiales difundidos sostienen que, pese a la implementación nacional del Plan de Estudio 2022 y la distribución de los nuevos libros de texto, persisten prácticas administrativas y políticas que —a juicio de los convocantes— responden a esquemas previos de gestión educativa y a intereses empresariales o internacionales. En ese contexto, se menciona la participación de organizaciones empresariales, fundaciones y organismos internacionales en proyectos educativos paralelos, así como la operación de programas y materiales complementarios que, según el planteamiento, podrían contradecir el enfoque de la NEM.

La convocatoria al foro nacional se da después de que docentes y promotores vinculados a la NEM y a los Libros de Texto Gratuitos difundieran una iniciativa para conformar comités de defensa. Ambos llamados plantean espacios de participación y discusión en torno a la implementación del Plan de Estudio 2022 y los materiales educativos.