Abelardo Carro Nava

A principios de octubre de este año, escribí y se publicó un artículo de opinión que titulé “El SNTE: del caudillismo al… ¿voto secreto?. El que se encuentra a punto de leer, bien puede ser la continuación de este, pues, en sus últimos renglones señalé de manera enfática: “…desafortunadamente, van por más años al frente de esa organización sindical (SNTE) modificando los plazos para la emisión de convocatorias para la renovación sindical”, tal vez, vislumbrando el escenario político-electoral que se avecina en 2027; y no me equivoqué. Veamos.

Es sabido que, en la historia reciente del sindicalismo mexicano, pocas organizaciones, a través de sus líderes, han desarrollado una capacidad de adaptación política tan eficaz como la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues, a lo largo de estas décadas, sus cúpulas han sabido sobrevivir a las alternancias partidistas, a las reformas constitucionales y a las crisis internas mediante una regla no escrita: cuando la realidad política o legal amenaza la continuidad del grupo en el poder, fácilmente se modifican las normas internas para que esta organización se ajuste a sus dirigentes, y no al revés; ejemplo más claro de ello, es la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse los días 7, 8 y 9 en la Expo Santa Fe, en Ciudad de México; dato por demás curioso este último porque, mientras los líderes de este sindicato se llenan la boca al expresar palabras como “austeridad”, “defensa del salario de los maestros y maestras” y “lucha por la reivindicación de la escuela pública”, los “delegados electos y la cúpula sindical” se reunirán en el escaparate más emblemático del capital financiero y corporativo del país. ¡Así las cosas, nada más!

Al parecer, los “temas oficiales” que se abordarán responden a “las preocupaciones legítimas del magisterio nacional”, porque, en el papel se anuncia el análisis de diversas cuestiones relacionadas con la seguridad social, el fortalecimiento salarial, los derechos de los trabajadores jubilados e, incluso, los retos de la inteligencia artificial en los procesos educativos; sin embargo, para quien conoce la dinámica interna de esta organización, se sabe que estos puntos funcionan como una envoltura temática destinada a legitimar el verdadero objetivo del cónclave: la reforma estatutaria; sencillamente porque, en su estructura jurídica, el congreso nacional es la única instancia facultada para modificar sus estatutos y, por tanto, ahí es donde se va a definir el futuro de Cepeda Salas y compañía que, dicho sea de paso, ya se conoce cuál será: imperium perpetuum.

Ahora bien, para entender la urgencia de esta posible reforma estatutaria bastaría con tener a la mano un calendario. El periodo estatutario para el que Cepeda Salas fue electo al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) concluyó en 2024. Desde entonces, su permanencia se ha sostenido mediante prórrogas y acuerdos avalados por los órganos de gobierno sindical, algo que constantemente se le ha señalado porque, a todas luces, es irregular. Sin embargo, lejos de lanzar una convocatoria para que su lugar lo ocupe su posible relevo que oxigene la vida interna del SNTE, la ruta que ha trazado hacia enero busca regularizar de manera retroactiva su estancia prolongada y abrir, como ya he dicho, la puerta legal para su continuidad (lo vitalicio), ya sea flexibilizando los candados contra la reelección, creando nuevas figuras de mando que permitan perpetuar el control que presumiblemente tiene o, simplemente retomar lo que su Maestra le enseñó. ¿Estamos ante el regreso de las presidencias vitalicias? Todo apunta hacia ello.

Un dato que no es menor es el de la fecha en la que se va a efectuar dicho congreso porque, créanme, no es casualidad que su programación se ha hecho a principios de enero del siguiente año – apenas concluyendo el periodo vacacional de invierno y en el arranque del año electoral en nuestro país –. Pienso que la idea fue reducir drásticamente el margen de deliberación en las escuelas y dificultar una posible reacción de la disidencia.

Otro dato que tampoco es despreciable, es aquel que tiene que ver con el mecanismo propuesto de “representación” para asistir a este congreso nacional, pues para ello se debe realizar uno seccional, al que asisten aquellos delegados que fueron “electos” en asambleas delegacionales dada su cercanía con las regiones, zonas o escuelas. Entonces, en un sindicato donde varias secciones sindicales han visto aplazados sus procesos de renovación por distintos pretextos, digamos, políticos, el control de las estructuras seccionales garantiza ipso facto una asamblea fácilmente manejable en el congreso nacional y de acuerdo a los intereses de la cúpula sindical.

Esto último revela una profunda contradicción entre el discurso de “una nueva democracia sindical” expresado en reiteradas ocasiones por Cepeda Salas y lo que en la práctica las y los trabajadores de la educación viven en estos días. ¿Dónde quedó el espíritu de la reforma de 2019 promovida por el obradorismo que buscaba devolver el poder de decisión a las y los trabajadores de base eliminando por completo las asambleas a puerta cerrada y las decisiones cupulares? Es obvio que nada ha cambiado en lo que alguna vez fuera el sindicato más grande de América Latina, porque persiste una supuesta democracia administrada desde arriba y donde el voto se aplica de forma selectiva y bajo reglas diseñadas por quienes se encuentran en la dirigencia. ¡Bendita democracia señoras y señores!, ¡Ah, pero eso sí!, hay quién en estos días, en esas asambleas delegacionales que se están desarrollando se atrevió a decir: ¡que en el SNTE se está viviendo una verdadera fiesta democrática! ¡Sinvergüenzas!

Llegado a este punto, hay quien podría decir que en esta organización a nadie se excluye y, desde luego, permítanme diferir un poquito, porque se sabe que desde antes que comenzaran esas asambleas delegacionales ya había “seleccionados” para asistir al nacional (obviamente afines a las mismas camarillas enquistadas en el poder y fieles aliados a este), pero, si alguien requiere un dato más contundente, con gusto les comparto un hecho histórico por demás lamentable: en febrero de 2013, durante las movilizaciones en contra la reforma educativa de Peña Nieto, contingentes de maestros de Zacatecas que acudieron a la Ciudad de México para exigir interlocución y oponerse a las imposiciones cupulares fueron interceptados y golpeados por grupos de choque conocidos como los “cadeneros”, encargados de blindar los recintos oficiales y contener las protestas magisteriales.

Este hecho, es la prueba más fehaciente y cruda de la forma en que actúan las estructuras del poder político y sindical para impedir que el magisterio movilizado y crítico ingrese a ciertos espacios de decisión; entonces, ¿no hay exclusión?

Sí, es cierto, hay quien podría decir que ya estamos en otros tiempos y que las cosas han cambiado, y en efecto, pienso que mucho ha cambiado para que todo siga igual porque, lamentablemente, el fondo permanece intacto, es decir, al parecer hoy ya no hacen falta “cadeneros” para repartir golpes a las puertas de los recintos para frenar a las y los maestros (ojalá y en este año no suceda) porque la vía excluyente está más que clara: una convocatoria exprés y la selección de delegados a modo para cerrar con broche de oro una reforma estatutaria imperium perpetuum.

Para finalizar con estas ideas, deseo señalar un par de cuestiones más: a) La doble condición de Cepeda Salas como secretario general del SNTE y senador de la República; dualidad que revela un claro conflicto de intereses que desdibuja la frontera entre la defensa autónoma de los derechos laborales y la disciplina partidista; de ahí que sea probable que, en esa reforma estatutaria, se aborde la flexibilización o eliminación de las incompatibilidades internas para que los dirigentes sindicales puedan ocupar o competir por cargos de elección popular sin separarse de su puesto gremial. b) De darse lo anterior, estaríamos ante la presencia de un corporativismo renovado y, desde luego, para el poder político en turno, contar con un interlocutor único y alineado al frente de miles de trabajadores de la educación, representa un activo electoral y de gobernabilidad de primer orden. En cualesquiera de los casos, véase y léase bien, aquí hay o habrá un solo ganador; sí, UNO SOLO de apellido Cepeda, mientras miles de trabajadores de la educación siguen padeciendo los estragos de un salario paupérrimo, un pésimo sistema de pensiones, o bien, de servicios médicos totalmente deficientes.

A fuerza de ser sincero, pienso que el VIII Congreso Nacional Extraordinario mandará un mensaje muy claro a las escuelas y centros de trabajo: en el SNTE las reglas no están hechas para garantizar la alternancia ni la rendición de cuentas, sino para blindar a quienes detentan el poder. Se trata pues, de un sindicato confeccionado a la medida de su líder, mientras las y los cientos de trabajadores de la educación, padecen las inclemencias de un sistema educativo y de un gobierno neoliberal con tintes de transformación que poco o nada ha hecho para favorecerlos.

Como bien se diría hace tiempo: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. En fin. ¡Bendita democracia sindical la de estos tiempos!