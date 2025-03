A lo largo de estos días, desde el pulpito presidencial, de manera continua y reiterada, hasta el hartazgo se ha dicho que el problema de la ley del ISSSTE 2025 radicó en que no se había difundido o informado de manera adecuada, sobre su contenido y todos los beneficios que tenía y que, por tales razones, el magisterio de alguna forma estaba confundido. Palabras más, palabras menos, lo que esto quiere decir: ellos fueron los que no entendieron lo que se estaba planteado en los documentos; como si de verdad las maestras y los maestros no leyeran ni comprendieran lo que ahí estaba escrito.