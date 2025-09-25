La apuesta por la cultura de paz desde la universidad es una oportunidad para convertirla en palanca de movilización para la justicia social

Leticia Ventura Soriano** y Cristina Perales Franco





En los últimos años, las universidades en México han incorporado con fuerza el concepto de “cultura de paz“, que hace referencia a valores, actitudes y comportamientos que contribuyen a la justicia, equidad, solidaridad, respeto a los derechos humanos y el rechazo explícito de la violencia. Es evidente el entusiasmo institucional en torno al tema y a nivel nacional se organizan congresos, crean redes, abren direcciones y desarrollan protocolos en torno a la paz.

Actualmente, la cultura de paz se aborda en ámbitos diversos de las estructuras organizacionales universitarias y encontramos desde políticas transversales o unidades dedicadas a la inclusión, género y cultura de paz, hasta proyectos informativos sobre la construcción de una cultura de paz o la inclusión de sus temáticas en el currículum.

Estos esfuerzos son valiosos y dignos de apoyo de las autoridades correspondientes y de un reconocimiento social. Sin embargo, resulta necesario que estos no constituyan acciones aisladas, puesto que se requiere una articulación que permita visualizar los vacíos existentes y no duplicar tareas que pueden ser cubiertas de forma conjunta. Las universidades deben, por tanto, generar vínculos al interior y entre ellas que les permitan identificar necesidades situadas y contextualizadas.

Para el desarrollo de paz en las universidades proponemos pensar en al menos dos aspectos clave y detonantes de procesos más integrados. El primero tiene que ver con el trabajo al interior de las instituciones, las cuales se encuentran atravesadas por formas violentas. En este sentido, se parte por preguntar si el esfuerzo por desarrollar la paz está transformando las relaciones cotidianas de las comunidades universitarias, es decir, si la “cultura de paz” es parte de las dinámicas relacionales.

Este es un aspecto medular en la construcción de este objetivo, pues la paz no debe verse como un “nuevo campo”, adicional al trabajo universitario, sino como una forma alternativa de vivir juntos y juntas en la universidad. La presencia de la cultura de paz como parte del trabajo de las universidades abre la posibilidad para analizar y atender prácticas institucionales arraigadas que requieren ser transformadas, particularmente aquellas derivadas de ejercicios de poder basados en el autoritarismo y la exclusión.

Esto implica salirse de discursos sobre la paz como un estado deseable e interrogar su propia cultura interna. Si algo tiene la cultura de paz es su relación con la realidad inmediata, la cual es dinámica y compleja, posicionando los conflictos como oportunidades de transformación bajo criterios de justicia, inclusión y participación.

El segundo punto sitúa a las universidades en un contexto más macro, donde la cultura de paz representa una opción para articular esfuerzos que respondan a necesidades locales y regionales. Para ello, se requiere “hacer concreto” el concepto de paz, reconociéndolo como contingente a las propias dinámicas sociales y culturales.

En esto, la noción de paz territorial puede ser útil. Este enfoque, trabajado principalmente desde el contexto colombiano por colegas como Sandra Bautista, se basa en que existen ya múltiples experiencias de construcción de paz, aún en medio de la guerra, y propone pensar la paz desde una mirada del territorio donde se construyen formas específicas de vivir, sentir y pensar el espacio que habitamos.

Desde una perspectiva universitaria implica, además de reconocer cuáles son los retos de los contextos en que se sitúan estas instituciones, concebir a la universidad como parte de su territorio y establecer vinculaciones explícitas con actores sociales fuera de las universidades en trabajos conjuntos para la construcción de paz. La universidad puede ser, en este sentido, una pauta institucional en la búsqueda del bienestar que articule la participación de actores locales, regionales y nacionales.

La apuesta por la cultura de paz desde la universidad representa, por tanto, una oportunidad para construir la paz en el día a día de las instituciones universitarias y para convertir a la universidad en palanca de movilización para el cambio y la justicia social. Esperamos que estas nuevas iniciativas se consoliden como verdaderas alternativas articuladoras en las instituciones de educación superior.

** La Dra. Leticia Ventura Soriano (Universidad Pedagógica Nacional) es Doctora en Pedagogía por la UNAM. Profesora de licenciatura, maestría y doctorado, con una trayectoria centrada en la formación y profesionalización docente. SNII -candidata. Miembro de la Red Nacional para la Paz de la ANUIES, ha colaborado en proyectos orientados a la transformación educativa.

Fuente: https://www.generacionuniversitaria.com.mx/opinion/universidades-y-cultura-de-paz-dinamicas-internas-y-enfoque-territorial/?fbclid=IwZnRzaANBNRBleHRuA2FlbQIxMQABHjJn0CCXd4r97XC2nllzoFISn_kRsrYdWI2Tf25_i8Jzxt95m-5nH-gVdfJu_aem_sfOoL7j2kXIjrkVB8zis5Q