Por: Abelardo Carro Nava

Mal y de malas andamos en temas de aplicación de exámenes para el ingreso a una licenciatura o para la obtención de un recurso adicional al salario magisterial establecido mediante el proceso conocido como de promoción horizontal. Como parece obvio, el relacionado con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) se enfocarán estas líneas.

Como se sabe, hay tres procesos que, por mandato constitucional y/o legal, la USICAMM tiene que desarrollar en ciertos periodos de tiempo: de admisión, promoción y reconocimiento, todos dirigidos al personal docente, técnico docente, directivo y de supervisión en educación básica y media superior. Aquí hago un paréntesis para hacer notar que, en cuanto al proceso de cambios de centro de trabajo, aunque su regulación operativa recae de manera conjunta con las secretarías de educación estatales, dicho órgano desconcentrado solo administra la plataforma y los criterios para los cambios entre zonas, municipios y entidades federativas, “garantizando” el orden de prelación según la antigüedad y la necesidad del servicio. Por ello es que solo refiero lo de los tres procesos a su cargo.

Dicho lo anterior, es importante recuperar un poco de historia para contextualizar las ideas posteriores, en virtud de que estos procesos que posibilitarían el ingreso y el desarrollo del profesorado mexicano se establecieron constitucionalmente en 2013, cuando fue aprobada la reforma educativa en ese año y, en los que a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) se le mandató desarrollarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Como se recordará, con la llegada del obradorismo a la presidencia, la cosa no cambió mucho que digamos, porque estos se mantuvieron prácticamente intactos, con excepción de la eliminación del que evaluaba el desempeño de las y los docentes, por su carácter punitivo. Insisto: los procesos que desarrollaría la USICAMM a partir del 2019, prácticamente quedaron igual a los de 2013 y así se han mantenido.

Inicialmente, la USICAMM aplicaba los exámenes a los concursantes de manera presencial, tal y como ocurría durante el peñanietismo, pero la llegada de la pandemia alteró un poco su ejecución, porque, con la contingencia sanitara y la imposibilidad de concentrar en un mismo lugar a las personas, todos los procesos se desarrollaron en línea. La pandemia llegó a su fin y, desde entonces, no se ha realizado ningún examen presencialmente, aunque alguna parte del magisterio así lo ha demandado.

Ahora bien, si presencialmente llegaban a presentarse algunos incidentes en las sedes con relación a los instrumentos de valoración, al ser en línea todo fue peor, porque reiteradamente este organismo ha presentado serios problemas técnicos, logísticos y metodológicos que han sido una y otra vez denunciados y expuestos por el mismo magisterio o académicos e investigadores educativos y alguno que otro medio de comunicación, por ejemplo, estos serían algunos de ellos: a) no en pocas ocasiones se ha saturado y caído el servidor, motivo por el cual, cientos de docentes han sido afectados al momento en que se desarrolla una prueba, b) el cierre intempestivo del programa, en virtud de que el software suele presentar incompatibilidad con diversos sistemas operativos, antivirus o controladores de video, lo cual ha provocado el cierre forzado de la sesión y la pérdida de respuestas guardadas del participante, c) la asignación incorrecta de exámenes o disparidad de horarios y falta de reprogramación efectiva, lo que se traduce en errores logísticos de los cuales nadie se ha hecho responsable en esa instancia, pero que han afectado a cientos de profesores, d) la insuficiencia en la mesa de ayuda o de incidencia, lo cual ha generado serias afectaciones a las y los maestros por la saturación de los canales de atención. En fin, sin ser una exageración de mi parte, esta lista podría seguir y seguir porque, no de ahorita, sino que desde el 2013, se han podido documentar todo tipo de incidentes, tanto con la CNSPD como con la USICAMM.

Pese a todas estas incidencias que, repito, han sido documentadas en diversos momentos, esta Unidad volvió a cometer tremenda pifia el pasado 3 de agosto en el marco de la aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes en el proceso de promoción horizontal, cuando compartió capturas de pantalla obtenidas mediante el sistema de monitoreo de la cámara web para exhibir a docentes que incurrieron en presuntas conductas indebidas como el uso de teléfonos celulares o la colocación de fotografías frente a la cámara para ausentar o suplantar la identidad del participante, hecho que generó una polémica importante, pero también, el rechazo de buena parte del magisterio, además de un debate jurídico por las siguientes razones: 1) porque se vulneró la privacidad y datos personales de las y los docentes al difundir dichas fotografías, 2) porque se violó el debido proceso y la presunción de inocencia antes de agotar un procedimiento administrativo formal o contar con una resolución definitiva donde se pudiera ejercer el derecho de audiencia, 3) por su falta de proporcionalidad, porque si bien es cierto que la USICAMM tiene plenas facultades para cancelar exámenes o sancionar la “trampa”, el mecanismo adecuado son las actas administrativas y las vías legales correspondientes, no la exposición pública.

Tras la oleada impresionante de críticas recibidas por la exposición de maestras y maestros, este organismo desconcentrado eliminó las publicaciones (fotos) de sus cuentas oficiales de Facebook y X, sin embargo, dichas capturas siguieron circulando en las redes sociales. Aquí hago un paréntesis para señalar que muy pocos medios de comunicación televisivos difundieron esta noticia, supongo que el tema de lo sucedido en la UNAM acaparaba todas las pantallas, sin embargo, tal cuestión ¿no tendría la misma connotación de lo acontecido en la Universidad dada la existencia de dos factores como la trampa y la incompetencia de una empresa contratada por la Secretaría, pero también, por la misma USICAMM al difundir las fotografías por sus canales oficiales?

Es obvio, y tampoco se puede tapar el sol con un dedo, de sobra se sabe que hay docentes que carecen de ética y honestidad cuando participan en este tipo de procesos, eso es algo que también se ha señalado y/o denunciado una y otra vez, de ahí que hasta la misma presidenta Sheinbaum haya planteado su desaparición para crear un “organismo nuevo” que lo sustituya, pero, tal y como lo he señalado, existen canales oficiales para tomar cartas en el asunto y se sancione conforme a las leyes aplicables. Obviamente que esto último no es una defensa irrestricta hacia aquellos y aquellas que hacen trampa como también se ha dicho; si algo debe caracterizar a un docente, es precisamente la ética y honestidad como principios inalterables de su función y desempeño, cosa que no ha sucedido en algunas y algunos, desde que comenzó a aplicarse un examen en línea.

Desconozco qué estaría pasando por la cabeza de la o del servidor público que tomó la decisión de publicar dichas fotografías; tal vez quiso desviar la atención de otra pifia que esta Unidad cometió ese mismo día al aplicar un examen que no correspondía a los participantes y al proceso que se estaba desarrollando; tal vez quiso mandar un mensaje diferente a la sociedad dado lo sucedido en la UNAM y, con ello, “limpiar” la imagen de esta dependencia; tal vez, en un dejo de inocencia e inmadurez pensó que si las y los maestros podían criticar a ese organismo desconcentrado, ellos también podrían hacerlo exhibiéndolos; en cualesquiera de los casos la equivocación fue absoluta y el ridículo mayúsculo, y no solo del personal operativo que subió las fotografías, sino de su jefe inmediato y de su director general que pudieron autorizar o no su difusión. Los exhibidores terminaron exhibidos, ¡Vaya enredo!

Insisto: mal y de malas estamos en nuestro país, con instituciones corruptas e inoperantes como la USICAMM y con docentes que con sus propias acciones demeritan y desprestigian a una inmensa mayoría que participa y trabaja de manera honesta y ética.

Finalizó este texto pensando en que las y los docentes exhibidos han sido sancionados de acuerdo a las leyes contempladas en la LGSCMM, pero, ¿dichos docentes iniciarán un proceso penal, administrativo o civil en contra de quien o quienes resulten responsables por la difusión de esas imágenes sin su consentimiento?

Al tiempo.