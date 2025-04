Rosalba Gascón Pérez Mateo nunca había entendido por qué las estrellas centelleaban en el cielo. Cada noche, al mirar desde la ventana de su cuarto, se preguntaba si parpadeaban a propósito o si simplemente estaban vivas. Un día, en su clase de ciencias, la maestra apagó las luces del aula y encendió una lámpara detrás de un vidrio de agua. “Así es como la atmósfera distorsiona la luz”, explicó.

Mateo quedó fascinado. Esa noche, al mirar el cielo de nuevo, ya no solo veía puntos brillantes; entendía el viaje que recorría la luz, el baile de las estrellas. Y en ese momento supo que quería explorar más secretos del universo.

La curiosidad nos conecta con el niño que llevamos dentro, con aquel niño inquieto que se pregunta sin miedo sobre todo lo que ve. El hacerse preguntas, experimentar, investigar, equivocarse sin temor, construir conocimientos, con ayuda de otros y del contexto, es la esencia del aprendizaje significativo. Sin embargo, ¿qué tanto se fomenta esto en nuestras escuelas?

El sitio web Diagnóstico Educativo Jalisco, de la Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, comparte cifras preocupantes sobre el nivel de aprendizaje académico de los estudiantes. En la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024, el promedio de aciertos fue menor al 40% en Español, Matemáticas, Historia, Geografía y Ciencias Naturales. Estos datos pueden llegar a reflejar que una enseñanza basada en la transmisión y memorización de conocimiento no está incentivando que las y los niños comprendan con mayor profundidad lo que aprenden.

Por eso, es fundamental que las aulas se conviertan en espacios donde la curiosidad sea el motor del aprendizaje. Donde cada docente pueda incentivar el pensamiento crítico formulando preguntas que inviten a la reflexión, antes de explicarles y brindarles respuestas inmediatas. Permitir que los estudiantes exploren distintas estrategias para resolver problemas fortalece su autonomía y creatividad. Además, aprender en un ambiente donde el error es visto como una oportunidad fomenta la resiliencia y la mentalidad de crecimiento. La enseñanza basada en la exploración y el descubrimiento no solo mejora la comprensión, sino que también vuelve el aprendizaje más duradero.

Pero existe otro desafío, muchas niñas y niños ni siquiera están en la escuela para vivir esta experiencia. Según el sitio de internet, 35 de cada 100 niños no están en preescolar, 8 de cada 100 no asisten a secundaria y 26 de cada 100 no cursan la educación media superior. Estas niñas, niños y adolescentes no solo están perdiendo una oportunidad de aprendizaje, sino que se les está negando su derecho a la educación. Para ellos, no habrá un maestro que les ayude a cuestionar, a desarrollar su creatividad, a comprender su realidad o a resolver problemas. La escuela debería ser ese espacio seguro donde cada estudiante encuentre las herramientas para ser su mejor versión.

Einstein decía: “La cosa más bella que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de toda verdad y ciencia. A quien esa emoción le resulta extraña, quien ya no pueda maravillarse y envolverse en el asombro es como si estuviera muerto, así de cerrados están sus ojos”.

La curiosidad nos impulsa a buscar respuestas ante lo cotidiano, a maravillarnos con lo desconocido. Que la escuela sea ese lugar donde todas las niñas y los niños tengan la oportunidad de estar y, sobre todo, de aprender a no perder la curiosidad. Ver con atención las estrellas nos ayuda a conectar con el niño que llevamos dentro, ese que se sorprende con un rayo de luz, como Mateo, y que quiere descubrir todo el mundo. Ese niño siempre está dentro de nosotros y busca salir. Que nunca dejemos de asombrarnos por el mundo que nos rodea y que siempre incentivemos esa chispa en cada niño y niña que está a nuestro alrededor.