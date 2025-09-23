Tras el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, exhortó a la comunidad universitaria a no dejarse vencer por la adversidad y a unirse para construir espacios seguros y libres de violencia.

El rector informó que instruyó a la Secretaría General a convocar de inmediato a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con el propósito de revisar los protocolos de seguridad del plantel y reforzar las acciones de prevención. Señaló que la administración central se mantiene atenta a las investigaciones y colabora estrechamente con las autoridades para que se haga justicia.

Lomelí Vanegas subrayó que es posible garantizar instalaciones seguras desde la autonomía universitaria, con la participación de toda la comunidad y en coordinación con distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, exhortó a estudiantes, docentes y tutores a recurrir a los programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género que la UNAM mantiene disponibles, e invitó a las familias a hacer uso de estos recursos para fortalecer una comunidad empática y resiliente.

“Como rector condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de analizar lo ocurrido para establecer condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la Universidad Nacional cerrará el camino a la violencia con una acción decidida y con la construcción de paz como objetivo central: “Con la participación de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria, construiremos los espacios seguros y la convivencia que merece nuestra juventud, el personal académico y administrativo”.