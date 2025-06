Miguel Casillas Dr. Miguel Casillas Consejero maestro del CIIES Apreciadas compañeras, Apreciados compañeros,

En los últimos días ha quedado de manifiesto la pretensión del rector por prorrogar su mandato, sin convocatoria, sin competencia, sin evaluación de su desempeño, sin participación de la comunidad. Su pretensión claramente viola la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía, el Estatuto y el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno que son los referentes normativos con que cuenta la UV para organizar periódicamente la renovación de su rectoría. Le está pidiendo a la Junta que viole la ley.

Se sabe que la Junta está dividida y sometida a enormes presiones. Algunos de sus integrantes parecieran operadores políticos del rector antes que académicos cuidando la institucionalidad de una universidad que les confió el respeto a su marco normativo y la estabilidad que favorezca su florecimiento académico.

En la medida que pasan los días, mayor es la confusión y más grande el riesgo de que intervengan otros agentes políticos en la sucesión de la rectoría.

De manera irresponsable el rector está condicionando a la Junta, a pesar de tener a toda la opinión pública en contra, a los tres más recientes exrectores que corresponden a la época de la autonomía, a varios de los aspirantes actuales que se sienten afectados, a cientos de profesores, trabajadores y estudiantes. La crítica a su pretensión ha sido apabullante y ya somos el hazmerreír a nivel nacional. Prácticamente nadie (salvo un par de sus subordinados) ha salido a apoyarlo. Todos sabemos que no puede cambiar las normas a su conveniencia, todos sabemos que rebasa el criterio de la edad expresamente señalado en la Ley Orgánica, todos sabemos que no ha tenido un buen desempeño, que su gestión ha sido muy gris y nada justifica que continúe al frente de la rectoría.

Es muy probable que, desesperado ante el nulo apoyo de la comunidad, pretenda involucrar al Consejo en su intentona de violar la legislación; es capaz de seguir violando todas las normas y pedir el apoyo del Consejo para la prórroga que reclama. El Consejo no puede ser cómplice de un atropello y debería poner por delante el principio de legalidad, reivindicar lo que dice la legislación: que debe haber una convocatoria, que debe haber un proceso competitivo que permita contrastar perfiles y propuestas, que favorezca la participación y consulta a la comunidad, y que sea una oportunidad para re-pensar el futuro de la Universidad.

La legislación no establece criterio alguno para que el CUG intervenga en el proceso de renovación de la rectoría. La elección del rector es una responsabilidad exclusiva de la Junta y ella determina el proceso, los mecanismos de participación y las ponderaciones de las cualidades de las y los aspirantes. No podemos caer en la trampa y respaldar una iniciativa que viole flagrantemente nuestra legislación.

Compañeras y compañeros, el ciclo del actual rectorado está por terminar. No se dejen amedrentar ni cedan ante las presiones. Todos sabemos que los vicerrectores y los directores están operando a favor de la prórroga, pero no lo hacen porque tengan razón, sino por lealtad y obediencia a su superior. Ustedes piensen y decidan con libertad. No tienen ningún compromiso con el rector, no son sus empleados ni sus subordinados. Ustedes representan a sus comunidades y todos le debemos lealtad a la Universidad y sus leyes.

Por lo anterior, les convoco a exhortar a la Junta a que defienda las leyes universitarias, a respaldarla para que emita una convocatoria apegada estrictamente a los términos de la Ley Orgánica, a exigirle que cumpla con su propio Reglamento Interno.

¡No a la prórroga!