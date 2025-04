Share on Twitter

Roberto Rodríguez Gómez (abril 03, 2025). Ricardo Villanueva Lomelí: nuevo subsecretario de Educación Superior. Suplemento Campus Milenio. Núm. 1086. 2025-04-03

Roberto Rodríguez Gómez Desde octubre del año pasado se estimaba probable que el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, ocuparía el importante cargo de subsecretario de Educación Superior en la administración pública federal. Una primera pista se derivó de sus declaraciones luego de la reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Ciudad de México el 11 de octubre.

En aquella ocasión declaró a la prensa: “Sí platicamos, que una vez que yo termine con mi responsabilidad, valorar si yo puedo apoyar. Me preguntó si estoy dispuesto a ayudar en alguna tarea referente a educación, le dije que claro que sí, que terminando mi responsabilidad estoy en total disposición de seguir ayudando y quedamos de platicarlo más adelante” (La Jornada, 11 de octubre 2024).

Pero su responsabilidad, como rector, terminaba el último día de marzo de 2025 y estaba pendiente la elección de la persona que encabezaría la rectoría de la institución, a partir del primer día de abril de este año y hasta 2031. Con la publicación de la convocatoria electoral dada a conocer el 28 de octubre de 2024, se inició el proceso de recambio de rectoría. Del 4 al 6 de noviembre se verificó el registro de candidaturas; según la Ley Orgánica de la UdeG los aspirantes debían cumplir, entre otros requisitos, el contar con firmas de apoyo de al menos quince por ciento de los consejeros. La elección, a cargo del Consejo Universitario, procedió el 22 de noviembre y resultó ganadora Karla Planter Pérez, previamente rectora del Centro Universitario de los Altos de la UdeG, con casi sesenta por ciento de la votación nominal. Los medios institucionales y la prensa local destacaron que, por primera vez en la bicentenaria historia de esa universidad, el cargo recayó en una mujer.

Transcurrido electoral, el todavía rector Villanueva renovó posibilidades. El 29 de noviembre, en la rueda de prensa posterior a una reunión con los legisladores del estado, en la que también participó la rectora entrante y el exrector Tonatiuh Bravo Padilla, en calidad de diputado local, Villanueva respondió a una pregunta sobre su futuro: “Tengo pendiente una reunión con ella (Claudia Sheinbaum Pardo) y he sido claro con la presidenta de la República: quedamos de vernos en diciembre para ver si ella sostiene una invitación, y yo hoy se los digo con claridad: teniendo ya a Karla de rectora electa, me puedo ir en paz o sea (que) si hoy fuera necesario, para poder aceptar esa invitación que me hace la presidenta, estaría dispuesto a irme” (Canal del Congreso de Jalisco, 29 de noviembre 2024).

A esas alturas la pregunta obligada era si el rector dejaría su cargo en la UdeG para integrarse a la estructura educativa del gobierno federal o si continuaría en funciones para concluir su periodo. Una segunda pregunta era si la declarada invitación presidencial se sostendría en caso de permanecer al menos un trimestre más en la institución universitaria. La primera cuestión se resolvió cuando, al comenzar este año, el rector Villanueva comunicó, a través de su cuenta en X: “he platicado con varias personas de nuestra comunidad universitaria, entre ellas, con la próxima rectora general, Karla Planter. Después de estos diálogos y mis reflexiones en este periodo vacacional, quiero compartirles que he decidido permanecer al frente de la Universidad hasta el último día del Rectorado. Esto es hasta el 31 de marzo de este año”. (post 6 de enero 2025).

La segunda cuestión permanecía en el aire, más cuando el 25 de enero la entonces directora general de educación universitaria e intercultural, Carmen Rodríguez Armenta, fue designada oficialmente subsecretaria de Educación Superior. El nombramiento de la doctora Rodríguez fue muy bien recibido por un amplio número de rectores y directores de las instituciones públicas de educación superior y cabía suponer que el esperado relevo recaería en sus manos. Sin embargo, poco duró la especulación. El 13 de febrero, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo comunicó en un video-mensaje transmitido, entre otros medios, en su cuenta personal de X lo siguiente: “Con gusto anunciamos que nuestra presidenta ha invitado al Dr. Ricardo Villanueva, quien está por concluir un provechoso periodo como rector de la UdeG, a que se incorpore a la Secretaría de Educación Pública como subsecretario de Educación Superior, a partir del primero de abril” (post 13 de febrero 2025).

Carmen Rodríguez continuó al frente de la subsecretaría, principalmente con el encargo de tramitar los convenios con las universidades públicas estatales para la entrega del subsidio federal correspondiente. Al término de su encargo fue designada, por decisión de la asamblea general del organismo, como nueva directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), cargo que ejercerá a partir del primer día del mes que corre.

Aunque el proceso que llevó a Ricardo Villanueva Lomelí de la rectoría universitaria a la subsecretaría de Educación Superior fue relativamente accidentado, es de esperarse que su desempeño a cargo del sector de educación superior del país sea exitoso e innovador. El perfil académico del ahora funcionario federal; su experiencia al frente de una de las universidades más grandes y complejas del país; su comprensión, conceptual y práctica, de la importancia de la autonomía universitaria, así como su demostrado empuje para resolver el tipo de problemas que limitan las posibilidades de desarrollo del sector, dan cuenta de un horizonte prometedor. Acompañará su gestión un notable especialista en materia de política de educación superior e innovación universitaria: Carlos Iván Moreno Arellano, quien estará al frente de la dirección general de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

Buena suerte a los dos.