Detectan aviadores y asignaciones irregulares de claves en Michoacán

Diversos medios de comunicación de Michoacán reportan denuncias de presuntos funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán que han asignado claves docentes a sus allegados, familiares y amigos.

El portal de noticias Esfera publica que a través de siete documentos oficiales, se señala que se han asignado “claves altas que les corresponden a los trabajadores que ya están laborando y que piden un ascenso“, los cuales son personas cercanas a funcionarios de Michoacán.

“En los documentos se puede visualizar que el pago de todos los enlistados es de 9,978.18 pesos por las denominaciones de sueldo base, compensación garantizada, ayuda por servicios de docencia, productividad, incentivo a la labor, fortaleciendo administrativo, ayuda de despensa y de servicios, entre otros”, señala el medio.

Detectan 16 mil aviadores en Michoacán

Recientemente, la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, detectó que hay mil 16 trabajadores que no fueron reconocidos en ningún centro de trabajo, es decir, “no sabemos dónde andan”.

En conferencia de prensa advirtió que los docentes que no justificaron su situación laboral o ausencia de sus aulas se les iniciará un trámite administrativo y jurídico para darlos de baja.

“Se detectó que mil 16 trabajadores no fueron reconocidos en el centro de trabajo donde cobran, motivo por el cual desde el 1 de octubre se les cambió la modalidad de pago para que acudieran a las oficinas centrales por su cheque. De esta cifra, 688 trabajadores de la educación acudieron a ventanilla a demostrar dónde están, y el resto, que no justificó su situación laboral o ausencia no cobrarán y comenzará el trámite administrativo y jurídico para darlos de baja”, explicó.