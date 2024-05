El poder del deporte en el aprendizaje

Desiderio Vázquez*

Como apasionado del deporte y promotor del desarrollo de las habilidades socioemocionales, comparto la afirmación de que el deporte favorece la integración social, el desarrollo del capital social y posibilita la construcción de la paz y la prevención o resolución de conflictos. Asimismo, el deporte para el desarrollo y la paz (DDP) se define como “una estrategia de intervención social que utiliza el deporte y la actividad física como herramientas para promover el desarrollo humano integral y la construcción de paz” (Deporte para el Desarrollo y la Paz, 2023, p. 1).

He sido testigo del increíble impacto que la actividad física tiene en el desarrollo integral de las y los jóvenes. En particular, el fútbol, puesto que es uno de los deportes más populares y apasionantes del mundo, y sobre todo en la Sierra Mixe de Oaxaca, ya que ofrece una plataforma única para cultivar habilidades para la vida que son fundamentales en el proceso de formación de nuestros estudiantes.

Pero, ¿qué hace al fútbol tan especial en este sentido? Permítanme compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias con el Proyecto Huracán Tukyom.

Huracán Tukyo’m pertenece a una serie de proyectos impulsados por Huracán Foundation y está situado en la región mixe de Oaxaca, específicamente en San Pedro y San Pablo Ayutla. La intención de esta iniciativa es que el 100% de las y los participantes elaboren un proyecto de vida basado en sus intereses y necesidades, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, utilizando el fútbol como un impulso para desarrollar sus metas, así como contribuir a la disminución de la brecha de género en Oaxaca.

Por lo cual, a través de diversas actividades y estrategias deportivas, académicas y socioemocionales, hemos buscado alcanzar ese gran objetivo y hemos experimentado distintos cambios tanto a nivel individual como colectivo.

•Trabajo en equipo: Dado que el fútbol es un deporte que requiere una coordinación impecable entre los miembros del equipo, una comunicación efectiva y colaboración y apoyo mutuo, las y los jugadores aprenden a trabajar juntos hacia un objetivo común. Estas habilidades son esenciales no solo en el campo, sino también en la vida diaria y en futuras carreras profesionales.

•Resiliencia y perseverancia: En el fútbol, como en la vida, enfrentamos desafíos y contratiempos. Aprender a lidiar con la presión, superar derrotas y mantenerse enfocado en los objetivos a pesar de las dificultades es una lección invaluable que los estudiantes pueden llevar consigo a lo largo de sus vidas.

•Gestión emocional: El deporte en general, y el fútbol en particular, ofrecen un espacio seguro para explorar y gestionar una amplia gama de emociones. Desde la euforia de marcar un gol hasta la frustración de cometer un error, los jugadores aprenden a regular sus emociones y a mantener la calma en situaciones desafiantes. Eso es lo que manifiesta haber logrado José Ángel:

‘’Antes de entrar al club no veía ni mejoraba mis habilidades deportivas y sociales. Ahora, en este poco tiempo que pertenecí al club, me di cuenta que podía mejorar y así fue, gracias a esta familia que se ha formado‘’ (José Ángel, portero).

•Liderazgo y responsabilidad: El fútbol brinda oportunidades para que los estudiantes asuman roles de liderazgo dentro y fuera del campo. Ya sea como capitán del equipo motivando a sus compañeros, o como modelo a seguir para los más pequeños dentro de la comunidad, el deporte fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo y responsabilidad que son esenciales para el éxito en la vida.

•Cerrar la brecha de género: Hemos descubierto también un espacio para fomentar relaciones equitativas donde las mujeres demuestran sus habilidades. Hasta el momento, han participado 56 jóvenes, de los cuales 30 son mujeres y 26 hombres. En este periodo, se han realizado actividades futbolísticas, talleres dentro y fuera del aula y actividades dentro de la comunidad en coordinación con autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla.

•Proyecto de vida: Buscamos principalmente que nuestros jugadores y jugadoras elaboren su proyecto de vida basado en sus intereses y necesidades, con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Uno de los casos que nos enorgullece es el de Ashley Hernández, originaria de Tlahuitoltepec mixe, Oaxaca, quien no participaba tanto en actividades deportivas, sin embargo, a partir de la iniciativa del club de fútbol, pudo hacer algo que le interesaba y apasionaba. Ashley ha sido una de las principales líderes, pues ha impulsado a que más chicas se unan a la práctica de este deporte. Ahora ella estudia la Carrera de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un paso más en las metas y objetivos de su Proyecto de Vida; visita cada domingo al club, y motiva a chicas nuevas a seguir entrenando, jugando y estudiando.

•Valores con el deporte: Fomentamos valores como el respeto, la fraternidad y el amor.

Creemos que si se integra el deporte, y específicamente el fútbol, en el currículo educativo, podemos potenciar el crecimiento personal y académico de nuestros estudiantes de una manera única y efectiva.

En nuestra experiencia ha dado resultados visibles.

Si eres un apasionado del fútbol como yo, te invito con entusiasmo a generar acciones donde tus estudiantes puedan poner en práctica su interés y emprender este viaje donde podamos aportar en el crecimiento y éxito de nuestros estudiantes. Por último, me gustaría compartir que me he sentido entusiasmado por la forma en la que las y los jóvenes han evolucionado en el aspecto deportivo y emocional; así como la consolidación de un grupo unido, que se apoya, confiando en que esto puede reflejarse en un futuro, en sus relaciones más cercanas, tanto con su familia, como con sus amigos y compañeros en el ámbito académico y profesional.

*Tutor de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education y Proyect Leader en Huracán Foundation. Además, es comunicólogo y un apasionado del deporte, la música y la educación. Desi cree firmemente lo que alguna vez afirmó Eduardo Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Referencias

Deporte para el Desarrollo y la Paz. (2023, 14 de noviembre). depor desarrolypaz.org. https://deportedesarrolloypaz.org/el-deporte-para-el-desarrollo-y-la-paz/