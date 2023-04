Y la mata sigue dando

No obstante que había escrito en periódicos estudiantiles y en diarios nacionales, como El Economista y El Financiero, además de una columna en U2000: La crónica de la educación superior y colaboraciones esporádicas en Reforma, no me sentía periodista. No consideraba que escribir editoriales me desempolvaba de mi cubículo y me ponía en la plaza pública. Mas a comienzos de marzo de 2006, una invitación de Pascal Beltrán del Río inició mi evolución. Hoy me percibo como académico y periodista. No encuentro divergencia entre una y otra actividad; tampoco una disociación entre esas profesiones y mi vida personal

Me encanta dar clases, es mi labor favorita. En la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, mi Casa Abierta al Tiempo, imparto docencia en licenciatura y posgrados. Siempre encargo, al menos, una tarea por semana a mis alumnos y reviso con atención sus escritos. Les exijo que escriban sin faltas de ortografía, me he anotado éxitos con alumnos de nuevo ingreso. Lo logran en un trimestre.

También escribo libros y artículos académicos. Estoy orgulloso de mi primer libro como autor individual: El sistema educativo mexicano: la transición de fin de siglo. El Fondo de Cultura Económica lo publicó en 1995; tuvo 12 reimpresiones y una segunda edición en 2013; lleva dos reimpresiones. Se vendieron 32 mil ejemplares impresos y varios cientos en formato electrónico.

Dos de mis artículos académicos corrieron con buena fortuna, “The Politics of Educational Decentralization in Mexico” (Journal of Educational Administration, Vol. 32, No. 5). Por este ensayo, la MCB University Press del Reino Unido me otorgó el G. W. Walker Best Paper Award (año 2000). Prospects publicó en inglés otro sobre el mismo tema en 1988 y lo tradujo al arábigo, chino, español, francés y ruso.

Pienso que ésas y otras publicaciones en revistas latinoamericanas, además de que Pascal Beltrán del Río me había entrevistado varias veces en su programa de radio, fueron cruciales para que Grupo Imagen me invitara a formar parte de Excélsior en su nueva época. Comencé hoy, hace 17 años.

En mi artículo inaugural pagué la novatada. A pesar de que hubo una reunión días antes de directores editoriales e invitados, yo no sabía la diferencia entre columna y editorial. Titulé mi primera entrega “Pupitres, política y poder”. Expresé los propósitos de mis futuros escritos.

Dije que el título encerraba la intención de poner atención a lo más importante. El pupitre como metáfora de las decisiones pedagógicas en las aulas y los actores de base del sistema educativo. La política implicaba el análisis de las relaciones entre personas e instituciones, entre fines y medios, entre propósitos y resultados. El poder se refería a los juicios que haría con el fin de esclarecer qué hay detrás de una determinada política, cómo se toman las determinaciones, a quiénes pretende beneficiar y a quiénes favorece en realidad.

Con su sonrisa peculiar, Pascal Beltrán del Río me informó (me instruyó, en realidad) que no sería columnista, sino editorialista. Agarré la onda. Desde entonces, cada miércoles (y desde 2016 la mayoría de los domingos) entrego mis artículos. A veces con notas personales, como el presente.

De cualquier manera, las tres voces con las que quería establecerme en Excélsior cobraron vida, en diferente orden, en mi libro Política, poder y pupitres, que publicó Siglo XXI en 2008.

Estoy contento y digo que Excélsior es mi casa abierta a la plaza pública. Sin embargo, algunos de mis artículos provocan que me insulten, amenacen y, al menos una vez, en 2010, sufrir embestidas de profesores de la Sección 36 del SNTE. No me agredieron porque fue en un auditorio de la UNAM y estudiantes y profesores me defendieron.

Con todo, esta labor me entusiasma. Aquí estoy y le seguiremos dando. Hay mata.