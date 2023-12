¿Y qué pasa en la secundaria con los nuevos libros de texto?

A inicios del mes de agosto del presente año se suscitaron diversas problemáticas con la nueva propuesta de libros a nivel básico por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual con su nuevo modelo de propuesta educativa desató un revuelo en medios de comunicación y familias mexicanas.

Estos meses se han ido documentando los descontentos, huelgas, quemas del material y los impedimentos para que estos lleguen a los alumnos de nivel primaria y secundaria. Todo este tiempo hemos hablado de esta problemática con vista a la educación primaria, sin embargo, tomando en cuenta la importancia que se tiene de la educación secundaria, éste es un sector el cual puede verse abandonado.

Los nuevos libros y modelos propuestos no solo han sido un problema para los padres y madres de familia, sino que también se han presentado muchos contratiempos para entregarlos y, así, afectando momentos de la eficacia de la enseñanza por parte de los docentes en el nivel secundario.

Se hizo una entrevista a docentes y alumnos dentro de una institución secundaria. Al momento de formular la icónica pregunta, “¿Qué les pareció los libros de texto?”, la respuesta siempre fue: “pues…creo que bien”, fue un momento de impacto porque percibimos que los libros de texto no son algo que se tenga como prioridad en comparación de lo que tienen en los periódicos y otros artículos.

Diversos artículos periodísticos suponen que la capacitación de los maestros de educación secundaria ha sido deficiente. La información recabada en entrevistas al cuerpo docente, afirma que, si bien su formación no es mala, en general advierten que con la novedad de este nuevo modelo educativo consideran que no tienen las herramientas necesarias para sacar los objetivos educativos que plantea este nuevo modelo. Otra cosa que es relevante en términos de la perspectiva de los docentes es que en las entrevistas expresaron que, durante el curso, ellos se apoyan de los nuevos libros de texto para guiar los contenidos solicitados en el programa de estudios. Pero las herramientas didácticas que propone la SEP no resultan suficientes para los grupos con los que les toca trabajar; por lo que, los maestros buscan con su propio esfuerzo, estrategias y métodos didácticos que les sean útiles en su grupo en específico y por lo tanto lograr lo que el programa propone.

Acerca de los alumnos de secundaria, podemos decir que por más que ellos sean los que ocupan y trabajan los libros de texto, en las notas periodísticas su voz se ve opacada por políticos, directivos, familias y público en general, quienes no les permiten que ellos opinen sobre su propia educación. El análisis de las entrevistas con los alumnos no arroja resultados diferentes: los estudiantes se ven muy influenciados por las ideas de sus familiares, inclusive indiferentes, sin dar paso a un criterio propio respecto a su educación o con qué expectativas llegan para poder aprender en este nuevo modelo educativo. Si bien no están siendo críticos activos en su propia educación, tampoco se ven muy interesados en la participación o cambio de este nuevo modelo educativo. Al mismo tiempo se observa que, siendo los sujetos a los que va dirigido el modelo, aún no tienen en cuenta los cambios puntuales que se hicieron y de qué manera repercute, positiva o negativamente, en su aprendizaje.

Es importante tener presente que la secundaria es un nivel importante porque marca un definitivo para muchos jóvenes que toman en consideración seguir su formación educativa para llegar a el bachillerato y finalmente poder tener una carrera universitaria. Por eso, es esencial que se ponga una mirada analítica de los modelos de enseñanza, para que los alumnos aprendan lo que es requerido en los programas. En la actualidad este nivel escolar enfrenta nuevas demandas y retos: por un lado, comprender el sentido y el papel en la sociedad, y por otro lado el deber de aquellos que toman las decisiones de replantearse la orientación, estructura, funcionamiento y gestión de los conocimientos a impartir.

Es importante cuestionarnos: ¿qué afectaciones, tanto positivas como negativas, puede tener este nuevo modelo en nuestros jóvenes de secundaria? La importancia de saber qué tanto afecta dentro de su contexto o qué tanto es una polémica política ya que, al conocer un poco más sobre los libros de texto, existen diferentes opiniones, quedando en incertidumbre y dejando que se acomoden las nuevas formas de enseñanza dentro de ellos.

