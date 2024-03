La educación superior a distancia en la administración federal actual

Mercado del Collado Ricardo*

En México no existe claridad sobre el significado de la educación a distancia. Lo establecido por la Ley General de Educación de 2023, la Ley General de Educación Superior de 2021 y el Programa Nacional de Educación superior 2023-2024 presenta diferentes definiciones de la educación superior a distancia. De cualquier forma, la estadística oficial reporta como educación a distancia a la no escolarizada o mixta. En esta estadística se incluye a estudiantes de programas “abiertos” no escolarizados que asisten los fines de semana a instalaciones físicas.

El cuadro 1 muestra la matrícula total no escolarizada para el período 2018-2023. La modalidad creció 406 mil estudiantes en términos absolutos y 39% en términos relativos entre 2018-1019 y 2022-2023. En el ciclo escolar 2022-2023 se reportan 397,025 estudiantes de licenciatura y 24,684 de posgrado en las instituciones públicas, con un total de 421,709, mientras que para las instituciones particulares la matrícula no escolarizada del nivel de licenciatura es de 559,847 y 178,131 de posgrado, con un total de 737,791. En las instituciones particulares en el nivel de licenciatura y posgrado, la matrícula a distancia es bastante mayor que la de las públicas, con 162,822 y 153,447 estudiantes, respectivamente, pero con una diferencia de 316,082 estudiantes más que en las públicas. La matrícula a distancia de instituciones particulares supone el 14 % de la de educación superior.

Llama la atención la marcada diferencia en el nivel de posgrado pues en las instituciones públicas la matrícula es de solo 24,684 estudiantes frente a 178,131 de las particulares (DGPPyEE,SEP, 2024)[1].

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 1,130.4 1,269.5 1,321.1 1,433.9 1,536.5 Cuadro 1. Matrícula total de educación superior no escolarizada 2018-2023 (miles). Fuente: Principales cifras del sistema educativo nacional 2022-2023. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP

La gráfica muestra la tendencia ascendente que ha tenido el crecimiento de la matrícula de educación superior a distancia desde el ciclo 2015-2016 hasta el ciclo 2022-2023. Se observa un aumento sustancial a partir del ciclo 2018-2019, con picos de incremento en 2020, 2021 y 2022. Las instituciones de educación particular están absorbiendo una porción importante de los miles de estudiantes que dejaron sus estudios a raíz de la pandemia. Esta tendencia es posible que continúe y sean las instituciones particulares las que sean representativas de la educación superior a distancia en nuestro país.

*Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, adscrito al Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado en la ANUIES, SEP y en la Universidad Veracruzana como Director de Planeación Institucional, Director General de la Universidad Veracruzana Virtual, Director de Innovación Educativa y Coordinador Nacional de la Comunidad Digital de Aprendizaje para la Educación Superior en el área de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Sus áreas de interés particular son: el diseño y evaluación de sistemas y programas a distancia y el uso de las TIC en el aprendizaje.