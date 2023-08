“Nos toca defender nuestro trabajo”: innovadores de los libros de texto de la NEM

Alberto Sánchez Cervantes*

En la conferencia del 1° de agosto de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la polémica presente en los medios de información acerca de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Sin hacer alusión a las críticas por las deficiencias y errores en los materiales, se refirió a la oposición conservadora de principios de los años sesenta que impugnó la distribución de los libros. Dijo que el pensamiento conservador de entonces sigue presente en la actualidad y rememoró las resistencias que en aquel momento enfrentaron el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. El presidente aseguró: “no hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases”.

Ese mismo día, los maestros innovadores (así los llama Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la SEP) recibieron un mensaje en el que se hizo alusión a la participación matutina de López Obrador y se les pidió defender su trabajo, así como leer “Los libros de texto gratuitos”, capítulo extraído de las Memorias de Torres Bodet y exhibido, leído y comentado por el presidente en su conferencia.

Dada la indicación, comenzó la defensa de los libros por parte de los innovadores (autores).

En una publicación en Facebook tres maestros chiapanecos posan con los libros de primaria, en el texto que acompaña a la fotografía se destaca su preparación profesional, se reivindica su amor y pasión por la docencia, su experiencia docente y el acompañamiento de expertos que tuvieron durante la elaboración de sus propuestas.

La maestra Rosa Herlinda De La Cruz Barrón del estado de Chihuahua describe con detalle el proceso de elaboración de su propuesta: actividades previas, mesas de análisis con especialistas, capacitación, organización de participantes por Campo Formativo, desarrollo del proyecto con asesoría permanente, revisión y evaluación de la propuesta, etcétera. Destaca su formación profesional y concluye: “Yo no lucho contra mis compatriotas, mi único enemigo es la ignorancia”.

En otra publicación se destaca el trabajo de Susana Vega, una asesora técnico pedagógica de Guanajuato que pasó “días y noches de trabajo, asesoría de especialistas, capacitaciones y revisiones”.

Dos profesoras, una de Jalisco y otra del Estado de México, optaron el video para exponer sus razones.

La primera, que se identifica como Gloria Estela Enríquez Lizaola y se ostenta como jefa de sector, resalta su preparación y experiencia profesionales. Explica el proceso de elaboración de sus tres proyectos comunitarios, agradece su participación en la “gran familia de innovadores” y reconoce “el gran acierto curricular, por primera vez en tantas décadas vividas nos dan voz a los de sin voz”.

La segunda profesora, Adriana Cornejo, describe su perfil profesional, dice que ha impartido clases desde educación básica hasta doctorado. Como sus colegas, explica el proceso de elaboración de los tres proyectos que desarrolló a partir del contenido que le asignaron. Expresa su aflicción por la polémica desatada en los medios, cosa que le parece absurda porque los libros “los hicimos con total cariño, respeto, profesionalismo y todo nuestro saber pedagógico”. Pide un voto de confianza para los libros y los creadores, “que no nos descalifiquen sin antes leernos”. Confiesa que se siente orgullosa de que el gobierno federal les haya dado la oportunidad de ser creadores de los libros. Retoma las memorias de Torres Bodet, alude a la polémica que se ha dado en torno a los libros de texto gratuitos desde los años sesenta y aclara “nosotros no queremos ideologizar, no sabemos de cuestiones del orden político”. Termina agradeciendo “al gobierno que lidera el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la SEP y especialmente a la Dirección General de Materiales Educativos por esta oportunidad”.

Los innovadores coinciden en subrayar su perfil académico, su experiencia profesional y el proceso de elaboración de las propuestas.

Un innovador describe desde otra óptica la forma de trabajo: “nos asignaron nuestro contenido y eso fue lo que desarrollamos”. Confirma que los innovadores trabajaron sin tener a la vista tres documentos fundamentales que se emplean en el diseño y elaboración de un libro de texto: estructura de obra, plan de obra y dosificación didáctica. “Vimos el árbol, pero nunca vimos el bosque”, comenta en alusión a que los participantes no conocían los proyectos precedentes ni consecuentes al suyo. Cada innovador trabajó la parcela asignada, nada más.

Simultáneamente a la campaña de los innovadores, Luis Miguel Cisneros Villanueva, director de medios audiovisuales e informáticos en la Dirección General de Materiales Educativos, y experto en pedagogía crítica, publicó un texto en el que exige a “pseudo pedagogos conservadores y despistados” respetar al magisterio mexicano que –dice– ha estudiado pedagogía y posee saberes y experiencias extraordinarias para desarrollar sus clases en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

*Profesor de educación primaria. Periodista independiente egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.