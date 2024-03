Preguntas para candidatos/as del 2024

Javier Tolentino García

PREGUNTAS

Estimados candidatos y candidatas, me permito hacerles las siguientes preguntas como parte del debate o entrevistas durante sus campañas políticas para ocupar un cargo dentro de la administración pública. Sin duda, sus respuestas permitirán justificar el voto a emitir próximamente.

Áreas de conocimiento:

Es normal que un candidato/a por sus tipos de estudios y trayectoria profesional domine algunas áreas de la administración pública. Del cargo por el cual compite, cuáles son sus áreas de mayor dominio.

Sin duda, como candidato/a cuenta con personal calificado, experto en cada una de las áreas de gobierno, cómo ha conformado su equipo.

Si le pregunto, ¿necesita actualmente algún perfil profesional?, es probable una respuesta negativa. Pero que le dice al votante interesado en saber si gobernará con sus amigos, con recomendados o con gente de compromisos políticos. Hay mucha decepción de los votantes, por ello, explique cómo será su equipo de trabajo

Aunado a una pregunta anterior, cuál es su nivel de conocimiento o amplié la información, sobre la creación de empleos. No exprese promesas, abunde en el cómo.

Explicite, de dónde ha conformado sus conocimientos de la pregunta anterior. Cómo sabrá el votante que no son planteamientos generales, ocurrencias, ideas del sentido común, o incluso irrealizables.

Para los ciudadanos es conocido, incluso padecido, el problema central del empleo, por ello, es de interés saber quién es o será, no proporcione el nombre, el experto que le ayuda en este tema. Qué perfil tiene.

Administración anterior:

Cuál es el diferenciador de su gobierno con la pasada administración, desde los problemas prioritarios y desde el diagnóstico. No se refiera a la realización de infraestructura, ni al manejo de los recursos financieros.

Ampliando la profundidad de la pregunta anterior, cuál será la diferencia de su administración con la anterior, respecto de temas de vanguardia, tales como, agua medio ambiente, salud y cultura, entre otros.

Los candidatos a menudo se presentan como si dominaran todos los temas. Abundan los ejemplos de entrevistados cuyas respuestas, digamos al tema de educación, son insustanciales, pueriles. Por ello, mencione el problema principal de su actual diagnóstico sobre: turismo, educación y vivienda. Por el momento no es necesaria la propuesta.

Políticas públicas:

En el marco de la gobernanza, una de las competencias centrales requeridas es la construcción de políticas públicas con diferentes actores. Usted, ha diseñado alguna política pública, explíquenos.

Una cosa es administrar y otra diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas. Díganos tres políticas públicas prioritarias por Usted identificadas, para el desarrollo humano o para mejorar los índices de progreso social.

Desde sus conocimientos, qué país, estado, municipio o lugar, tiene ciertas características que le han permitido aprender, no porque se pretenda copiar, sino en el sentido de ser un referente para las metas de su gobierno.

Qué opinión tiene de los organismos internacionales, y cuáles estarían en este momento, orientándolo para el diseño de sus políticas públicas. Diga tres problemas y sus organismos respectivos.

Muchos de los problemas actuales o de los magros resultados son por visiones parcializadas de los ámbitos de competencias de las diferentes secretarías o dependencias de la administración pública, cuáles son sus planteamientos transversales.

Filosofía:

Tiene alguna filosofía de vida. O qué filosofía aplicará en su gestión gubernamental.

No quiero decir axiología, pero le pregunto, qué conocimientos maneja sobre el tema de los valores. Va a promover valores en su gestión gubernamental. Obvio como su respuesta será afirmativa, díganos de qué tipo y cómo lo hará.

Competencias digitales:

Dónde estaba usted cuando la pandemia, en el año 2020. Qué hizo en términos profesionales o políticos. Y cuáles fueron sus tres aprendizajes fundamentales los cuales no deben omitirse por los gobernantes.

Respecto de las TIC, hay coincidencias de que el proceso de digitalización impacta en el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la innovación, la transparencia, el combate la corrupción y el servicio público, en opinión de la CEPAL, entre otros. Usted, cuáles son sus propuestas.

CONTEXTO

En marzo comienzan las campañas políticas para diversos cargos de todo el país, presidencia de la república, gubernaturas y presidencias municipales de algunos estados, todos ellos del poder ejecutivo. Y diputados y senadores del poder legislativo. Por ello, las preguntas anteriores, no son exclusivas para un cargo, por lo cual sería recomendable su abordaje por los aspirantes a la presidencia de la república, a los gobiernos de los estados y las presidencias municipales, entre otros. Son planteamientos enunciativos más no limitativos.

Tal como lo establece la normatividad aplicable, deberán realizarse debates entre los candidatos/as, consistentes en eventos donde se les presentarán temáticas y/o preguntas, a fin de conocer el planteamiento de cada aspirante, con momentos para sus respectivas réplicas a fin de dar la oportunidad de la confrontación de los argumentos, diagnósticos o propuestas.

También, los candidatos como parte de sus campañas políticas para solicitar el voto de los ciudadanos acuden a la televisión, la radio, la prensa escrita o digital, donde ofrecen entrevistas o contestan preguntas sobre determinados temas. Así vemos a comunicadores preguntando sobre salud, energía, educación, economía, sin ser expertos o con un dominio muy básico sobre el contenido de la mayoría de los temas. Muchas son preguntas a “modo”, otras del sentido común o desde la experiencia personal; y otras sobre el candidato contendiente. Y en algunos casos, se realizan planteamientos para “buscar la nota”, como se dice en el argot. Es decir, centrados en el escandalo olvidando la profundidad o relevancia del contenido.

Por lo anterior, las preguntas aquí planteadas, agrupadas en cinco categorías, son generalmente omitidas, tanto por el que pregunta como por el respondiente. Y de allí su relevancia. Abarcan desde lo personal (conocimientos y filosofía), la valoración respecto del pasado reciente (administración anterior y políticas públicas) para identificar la continuidad y la innovación, lo cual es significativo y da sentido al votante respecto de su realidad. Y abordan el epicentro donde nos ubicó la pandemia y hacia donde los gobernantes deben transitar o avanzar, la formación del ciudadano digital en el marco de la brecha digital que no se refiere a inversión sino a la construcción de capacidades.

Sobre este último punto, existen anécdotas de congresistas o presidentes municipales sin el perfil o los estudios requeridos para el cargo. Y al ocupar sus oficinas no sabían contestar un teléfono que tenía alrededor de 10 botones. Hoy existen funcionarios analfabetos digitales y eso es inconcebible, pero forman parte del hazmerreír popular o del México bizarro.

PREGUNTAS POSTERIORES

Por supuesto, las 18 preguntas planteadas en el primer apartado, no son las únicas, ni abarcan las temáticas prioritarias, ni las centrales de las áreas de un determinado cargo. Y mucho menos son las suficientes o centrales por cada categoría. Son un pretexto como para comenzar a conocer a los personajes que están en la génesis de solicitar el voto.

Entre las preguntas pendientes, sin duda, pueden estar las referentes al presupuesto, la seguridad, la agricultura, los derechos humanos, la violencia de género o la inclusión, la ciencia y la tecnología, la agricultura, entre muchas otras.

Los temas y preguntas se acuerdan por los partidos políticos o los representantes de cada uno de los candidatos/as. Se buscan “a modo” o de acuerdo a sus propios intereses lo cual, sin duda, permitirá seguir construyendo otras preguntas o subpreguntas a posteriori.

Pd.

Finalmente, se informa a los candidatos/as que las preguntas aquí planteadas pueden ser respondidas desde artículos o textos, cuya lectura les permitirá un aprendizaje. Soliciten la elaboración de sus respectivas antologías para su autoformación o “tarjetas informativas” para la memorización. Usted decide