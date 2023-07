Promueve Mexicanos Primero Jalisco 5 consejos para vivir en armonía durante las vacaciones

La Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco (MPJ), a través de los expertos en crianza positiva del Programa para Familias Abriendo Horizontes (AH), comparten cinco consejos que se pueden implementar en casa para vivir en armonía ahora que más de un millón 600 mil estudiantes de educación básica en Jalisco se encuentran en periodo vacacional.

Reconocen que los aprendizajes escolares son sin duda importantes, sin embargo, las habilidades sociales y valores que se enseñan a las infancias también son muy valiosas y marcarán la diferencia en su vida adulta.

Consideran que las vacaciones pueden tener puntos de vista contrapuestos, ya que para las niñas y los niños éstas representan un descanso de la escuela, la posibilidad de levantarse tarde, dejar a un lado las tareas escolares, jugar todo el día. En contraste, para algunas familias, el estrés comienza, sobre todo si los cuidadores deben de ir a trabajar, porque surge la preocupación de quién cuidará a niñas y niños y, si están en casa, el preguntarse qué hacer para mantenerlos ocupados.

“Muchas familias por no saber cómo manejar esta situación: se desesperan y comienzan a gritar, e incluso en algunos casos llegan a insultar y a generar violencia que poco a poco se va normalizando, haciendo de esto un estilo de vida y criando a infancias, que cuando llegan a su vida adulta repiten estos patrones violentos porque es lo que conocen y les son familiares estos comportamientos”, refiere Blanca Puebla Salazar, facilitadora del Programa para familias Abriendo Horizontes.

Ante estos escenarios, Puebla Salazar recomienda a las familias, cuidadores y tutores de los estudiantes estos cinco consejos:

1.- Planificar: El planificar les dará a todos una guía, por ello es bueno hacer un calendario de actividades juntos aportando ideas y elementos. Reunir a la familia y planear actividades que les gusten a todos, como visitar museos, muchos de los cuales son gratuitos, ir a parques y hacer un día de campo, hacer manualidades con lo que se tenga en casa; inventar juegos en donde no necesitemos material especial, por ejemplo, en una mesa se colocan objetos que las niñas y niños deben observar, luego se tapan los ojos y otra persona retira un objeto para que descubran cuál falta, esto desarrolla su capacidad de observación y memoria.

2.- Establecer rutinas flexibles: Aunque las vacaciones son un momento para relajarse, mantener ciertas rutinas puede brindar estructura y seguridad a los niños. Establecer horarios aproximados para despertarse, comer y acostarse ayudará a mantener un equilibrio y evitará cambios drásticos en sus hábitos diarios, sobre todo al regreso a la escuela.

3.- Disminuir el uso de dispositivos: El uso excesivo de dispositivos móviles aumenta la tasa de ansiedad, déficit de atención, trastornos de vinculación afectiva, entre otros. Si bien es cierto que las actuales generaciones nacieron con la tecnología y que ésta es importante, no se debe de usar como una “niñera”; el uso de dispositivos móviles es perjudicial, expertos señalan que, de los menores de cero a dos años de edad, no deben de tener acceso a dispositivos electrónicos, de dos a cinco años el tiempo debe ser máximo de una hora, y después de cinco años no deben ser más de dos horas y preferentemente que no sean de forma continua. Es importante establecer horarios y tiempos claros de uso, así como platicar con ellos sobre el contenido visto.

4.- Permite que se “aburran”: Cuando niñas y niños están “aburridos”, la imaginación y la creatividad se hacen presentes y comienzan a ser más creativos, a inventar juegos, historias, etc. Jugar en solitario los enseña también a conectar con sus pensamientos y sus emociones; aunque no debemos olvidar que siempre debe ser con vigilancia.

5.- Cuidarse a sí mismo: Es cierto que somos responsables por nuestros hijos e hijas, sin embargo, si queremos que ellos estén bien, debemos cuidarnos nosotros primero. Los expertos recomiendan a los cuidadores de los menores cuidarse con alimentación, ejercicio y tiempo personal. “Nuestros hijos e hijas lo verán y seremos el ejemplo, ¿qué les enseñaremos? Primero que somos tan importantes como ellos, que nos cuidamos, nos respetamos, y segundo, estaremos fomentando nuestra autoestima y por supuesto la de ellos. El tener tiempo para nosotros nos enaltece y nos hace sentir más valiosos”, concluyó Puebla Salazar.