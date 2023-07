Resultados del proceso electivo de la Sección 9 del SNTE

Alberto Sánchez Cervantes*

La toma de nota

El 14 de junio de 2023 los maestros de educación inicial, preescolar, primaria y especial de la Ciudad de México acudieron a las urnas para elegir al nuevo comité de la Sección 9. Quince días después el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, informó que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) había otorgado la toma de nota, es decir, el documento que expide la autoridad laboral para dar fe de la elección.

El SNTE tuvo bajo su control padrón, boletas electorales, urnas, conteo de votos, actas de escrutinio, expedición de resultados, centros de votación y hasta las planillas contendientes: Valor Magisterial y Magisterio Progresista.

Los líderes democráticos reaccionan tarde

En un café de la calle Regina un grupo de maestros jubilados habla de los créditos abusivos del Fovissste. Después cambia de tema, dice el maestro que lleva la voz cantante: “La Novena [democrática] perdió la oportunidad de ganar el comité. Se durmieron los líderes, reaccionaron tarde”.

Amén de que el Reglamento para la elección de directivas seccionales da un tiempo muy estrecho para el registro de planillas –tres días–, maestros consultados tienen la sensación de que los dirigentes democráticos se tardaron en reaccionar para definir una estrategia que los posicionara en la contienda como adversarios serios y de peligro para el oficialismo del SNTE.

Primero rechazaron la convocatoria, luego exigieron que se aplazaran las elecciones y, finalmente, optaron por registrar la Planilla Roja Democrática CNTE. Las decisiones fueron cambiando según los vientos que soplaban en las asambleas de la corriente democrática.

Cuando por fin se conformó la planilla encabezada por el profesor Francisco Bravo, los días se habían consumido y, según el SNTE, no había tiempo suficiente para reimprimir las boletas electorales con el emblema de la Planilla Roja.

La corriente democrática se estancó en el debate interno entre corrientes y, pese a pretenderlo, no obtuvo el registro de su planilla. Según el SNTE porque “no cumplieron con los requisitos en los tiempos establecidos en la convocatoria, a pesar de que se les amplió, en tres ocasiones, el plazo para su registro”. Pero también se ha obtenido información acerca de que integrantes de un sector radical no entregó, en la hora y fecha acordadas, la documentación respectiva. Una maestra consultada, integrante de la Planilla Roja y que pidió el anonimato, comentó que integrantes de la corriente radical retrasaron la entrega de la documentación requerida para el registro de la planilla por no estar de acuerdo con el proceso electivo.

Al no obtener el registro de su planilla los dirigentes democráticos optaron por movilizar a activistas y simpatizantes para evitar la apertura de los Centros de Votación y promover la anulación del voto. La estrategia tuvo resultados principalmente en las regiones de donde proceden los líderes históricos que desde hace tres décadas lideran el llamado movimiento democrático.

La participación de los maestros

Antes de la publicación de la convocatoria, algunos supervisores y directores hicieron labor entre los maestros de sus escuelas. Les dijeron que su participación era importante para elegir y contar con un comité seccional estatutario, que desde hace quince años no se tenía.

El 14 de junio los maestros se presentaron a votar en las sedes asignadas. La votación fue copiosa, así lo manifiestan los más de 30 mil votos depositados. En la mayoría de los Centros de Votación la jornada se realizó sin contratiempos.

Los números de la elección, según el SNTE

Tres días después de la jornada el Comité Nacional Electoral (CNE) del SNTE validó el proceso electoral y los resultados obtenidos. Se informó que la participación promedio fue del 70 por ciento y según los datos proporcionados los votos emitidos sumaron 30 mil 609. La planilla Valor Magisterial obtuvo 14 mil 525 y Magisterio Progresista 9 mil 875. Los votos nulos sumaron 6 mil 209.

De ser cierto el dato del 70 por ciento de participación, el padrón debió tener alrededor de 43 mil 727 electores, sin embargo, es difícil saberlo con exactitud debido a que el CNE no lo hizo público, pese a que en la convocatoria se aseguró que el “padrón o relación de votantes actualizado será difundido entre los miembros de la Sección 9”.

Para sufragar se previó la instalación de 141 Centros de Votación en escuelas públicas de educación preescolar, primaria y especial.

En 130 centros las votaciones pudieron llevarse a cabo. Los votos captados en ellos oscilan en un rango que va de 67 a 363 sufragios.

En contraste, en 11 centros la votación fue por debajo de los 22 votos, en un rango que va de cero a 21 votos. Esos 11 centros se ubican en 3 alcaldías: Cuauhtémoc (4), Iztapalapa (5) y Xochimilco (2).

Sólo en tres centros no se obtuvo ningún voto: el 044 (Cuauhtémoc), el 098 (Iztapalapa) y el 141 (Xochimilco).

La alcaldía con más Centros de Votación fue Iztapalapa con 27. En 7 de ellos los sufragios obtenidos fueron menores a 100, en un rango que va de cero a 96 votos. En los 20 restantes se obtuvieron más de 100 votos, inclusive 4 centros captaron más de 300 votos (077, 083, 084 y 095).

Centros de votación con incidentes

De los 141 Centros de Votación sólo 20 se reportaron con incidentes, según el CNE. Aunque se tiene información confirmada de que en al menos 9 centros más hubo roces y enfrentamientos con los maestros que trataron de impedir su apertura; la información fue recabada de las cuentas en redes sociales de dirigentes y activistas de la CNTE.

Los 20 centros con incidentes reportados por el CNE se concentran en 6 alcaldías y en 12 de ellos la votación fluyó, a juzgar por el número de votos emitidos. En el resto, la votación fue muy baja (centros 038, 042, 045, 079, 088 y 137), mientras que en el 044 y 141 no se obtuvieron sufragios.

La alcaldía con más centros con incidentes es Cuauhtémoc con 6, seguida de Xochimilco con 5 y de Gustavo A. Madero con 3.

Como puede apreciarse en la Tabla 1, pese a que en Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza se reportaron disturbios en 7 centros, a juzgar por el número de votos captados, en todos fluyó la votación.

De los 9 centros con incidentes reportados por activistas de la CNTE en redes sociales, en 6 de ellos, pese a los enfrentamientos, la participación de los docentes fue patente.

Se solicitó formalmente al secretario general de la Sección 9 democrática información relativa a los centros con incidentes que le hayan reportado activistas del movimiento democrático, pero no se obtuvo respuesta.

Sumando los reportes de la CNE del SNTE y de la CNTE, Iztapalapa es la demarcación que tuvo en números absolutos más Centros de Votación con incidentes (9).

Sin embargo, es Xochimilco la demarcación que proporcionalmente tiene más centros con incidentes: el 71 por ciento, seguida de Cuauhtémoc (54), Venustiano Carranza (50), Iztacalco (33), Iztapalapa (33), Gustavo A. Madero (14) y Miguel Hidalgo (14).

Los dirigentes democráticos y sus zonas de influencia

En los últimos 15 años (2008-2023) tres dirigentes hay ocupado la secretaría general de la Sección 9 democrática. En sus zonas de influencia se cumplió el llamado de impedir la apertura de centros y anular el voto.

El maestro Francisco Bravo Herrera (2008-2014) es director en la escuela primaria Leonardo Bravo en la alcaldía Cuauhtémoc. El Centro de Votación donde le correspondía votar fue el 042 con sede en la escuela Gabriel Leyva Solano; en éste sólo se recabaron 7 sufragios, probablemente de los maestros habilitados como funcionarios sindicales. En otros centros de votación de su zona de influencia también la votación fue mínima. En el centro 038 de la colonia Obrera sólo se reportaron 5 votos, en el 044 de la calle Regina cero votos y en el 045 de la colonia San Rafael 21 votos.

En la alcaldía Gustavo A. Madero trabaja el profesor Enrique Enríquez Ibarra (2014-2020), es director de la escuela primaria Japón. A él le correspondió el Centro de Votación 063 ubicado en la escuela Mahatma Gandhi. Una maestra narra que el acuerdo con los representantes del SNTE fue permitir la apertura del centro con la condición de que una integrante de la corriente democrática participara como observadora. Los votos emitidos aquí fueron 330, pero 165 fueron nulos. De hecho, es el centro que más votos nulos acumuló en toda la ciudad.

El profesor Pedro Hernández Morales es el actual secretario general de la Sección 9 democrática, su gestión inició en marzo de 2020 y debe concluir en 2023. Es director de la escuela primaria Centauro del Norte en la alcaldía Iztapalapa. El Centro de Votación que le correspondió es el 079 ubicado en la escuela primaria Francisco del Paso y Troncoso. De acuerdo con los datos del CNE en ese centro sólo se emitieron 10 votos.

El profesor Roberto Gómez Jiménez es dirigente sindical jubilado de Iztapalapa. No ha sido secretario general de la Sección 9 democrática, pero en 1989 fue presidente de la Comisión Ejecutiva responsable de organizar el congreso que eligió el primer comité democrático seccional. La última zona escolar donde laboró es la 027 y el centro asignado para los maestros de esa zona fue el 090 con sede en la escuela primaria 24 de febrero. Según el reporte de la CNE aquí se cosecharon 5 votos que probablemente depositaron los funcionarios sindicales del SNTE.

Conclusión: los líderes históricos del movimiento democrático cumplieron la misión.

Petición en change.org

El 14 de junio de 2023 el maestro Hernández Morales inició una petición en la plataforma change.org (https://chng.it/TNdkYcY8). Incorporó una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con una promesa de éste: “Democracia sindical es lo que vamos a garantizar”, seguida de la demanda: “¡Que cumpla su palabra!”

En el cuerpo del texto escrito denuncia la negativa del SNTE de registrar la Planilla Roja, la falta de apertura y diálogo, el abuso de poder y la pretensión de aniquilar la participación democrática, entre otras cosas.

Hizo un llamado “a las y los compañeros de la Sección 9 de la CNTE a resistir, a manifestarse, a expresar sus voces, a gritar sus convicciones, a no dejar atropellar sus derechos”. El exhorto cosechó en un mes 3 mil 493 firmas de apoyo.

El 5 de julio la dirigencia democrática solicitó al TFCA la anulación y reposición del proceso electoral. Esta historia continuará.

*Profesor de educación primaria. Periodista independiente egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.