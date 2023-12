El aprendizaje colaborativo

Involucrarse en los procesos formativos, especialmente con docentes desde hace mucho tiempo, me permite reconocer la importancia de desafiar, preguntar, reflexionar, crear desórdenes cognitivos sobre lo que implica enseñar y aprender, un proceso bastante complejo cuando la dinámica docentees una conjunción de arte y ciencia que junto con la pasión permiten encontrar el hallazgo de los aprendizajes, no solamente con los estudiantes, también con los maestros.

Hace poco, estuve en un curso taller “Estrategias para promover el Aprendizaje Colaborativo” de mucho interés para mi por los proyectos que realizo, el cual fue promovido por el Centro de Cooperación Regional para América Latina y el Caribe (CREFAL). Si bien el aprendizaje colaborativo es un concepto que se utiliza mucho, el concretarlo en los procesos educativos formales y no formales, presenciales o a distancia con niñas, niños y adolescentes, así como con jóvenes y adultos no es sencillo, por lo que surge la necesidad de preguntarse aspectos tales como: ¿Por qué optar por implementar estrategias que favorezcan el aprendizaje colaborativo? ¿Cómo definimos o caracterizamos una metodología, una estrategia didáctica o una técnica? ¿Todo trabajo grupal es trabajo colaborativo? ¿Todo aprendizaje debe ser colaborativo? Cuestionarnos de manera sistemática estas interrogantes y otros interrogantes más, nos permite investigar, reflexionar y fundamentar nuestras opciones en la práctica educativa (Guita, 2023).

El propósito es aprender con otros y de otros; valorar desde diversas perspectivas educativas y sociales el trabajo que desempeña una persona con otros en favor de un aprendizaje determinado. La importancia que se le designa al compartir con otros, abre las puertas para generar estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el diseño colectivo (Vygotsky 1979), donde es necesario un proceso de deconstrucción, de reaprender nuevos modos de construir el conocimiento que no se da de manera espontánea, por lo que hay que realizar procesos de autoconocimiento, identificando actitudes a cambiar o desarrollar, evitar mitos o vicios del trabajo grupal y aprender de manera progresiva a trabajar con otros de modo colaborativo, respetuoso y productivo.

Según la UNED (2013), es necesario identificar específicamente aquellas estrategias de aprendizaje colaborativo que pueden utilizarse en los diversos escenarios y contextos de aprendizaje tomando en cuenta su metodología, las estrategias didácticas, las técnicas a utilizar para desarrollar el aprendizaje. Si bien, en todas las situaciones donde las personas se unen en grupos, surge una forma de interacción entre personas diferentes, la premisa del aprendizaje colaborativose encuentra basada en el intercambio de puntos de vista, ideas, recursos, etc. en la negociación de significados y en la construcción de consensos, a través de la cooperación entre los miembros del grupo.

Hay experiencias que son de trabajo grupal en las aulas tanto presenciales como como virtuales, en donde es posible confirmar que aprendizaje colaborativo es más que un trabajo grupal o una técnica de enseñanza, es una filosofía personal y social que propone la interdependencia y valoración mutua y que desde una perspectiva socio-constructivista y colaborativa, ya que el aprendizaje no es un hecho individual sino socialdonde el conocimiento no es un poder otorgado a unos pocos sino un derecho de todos.

De ahí que en esta modalidad de aprendizaje supone un cambio de paradigma y representa un cambio de paradigma primero en el educador, porque supone el desarrollo de algunas actitudes, como la disposición para aprender del otro y con el otro, la capacidad de observación y de escucha, el autoconocimiento, la valoración de lo propio (saberes, experiencias) y del otro, generosidad para compartir saberes y recursos, al proponer una nueva concepción del aprendizaje. En el aprendizaje colaborativo, aprendemos del otro, aprendemos con el otro.

Ya en mis escritos sobre la propuesta en este aprendizaje de Comunidades de Aprendizaje, he escrito la riqueza de las interacciones horizontales; a ello se le agrega con especial énfasis la valoración, propia y del otro ya que quien valora lo que sabe o la propia experiencia, la ofrece. También se concibe a la diversidad como una riqueza, porque aprendemos del otro y aprendemos con el otro porque la inteligencia no es una sola (inteligencias múltiples) y no hay alguien más inteligente en un grupo; cierto, habrá quien tenga más experiencia, otros con más habilidad para resolver problemas, otra con mucha memoria, alguien con capacidad tecnológica y uno mucho más analítico, etc.

Hay teorías que sustentan el aprendizaje colaborativo, como la teoría del conflicto sociocognitivo, de la intersubjetividad y de la cognición distribuida, pero su desarrollo y potencialidad dependerá de una aplicación planificada y sistemática de estrategias y recursos de la metodología colaborativa, porque un trabajo de equipo y un buen equipo de trabajo, es aquel donde cada uno logra desplegar y ofrecer generosamente lo que sabe y lo que es como persona, su historia, su cultura, su experiencia, su sabiduría, las capacidades diferentes, el respeto mutuo, la valoración de la diversidad, la generosidad con los propios conocimientos, el error como oportunidad de aprendizaje, etc.

Roselli (2016) afirma que la colaboración sociocognitiva puede y debe ser desarrollada como una competencia en sí misma (1999b). El docente debe enseñar a trabajareficazmente en un entorno colaborativo, pero debe hacerlo utilizando estrategias específicas intencionalmente planificadas y muy pautadas, dentro de un proceso sistemático e intencionado

