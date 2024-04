Gloria Machuca Chinchay: maestra que inspira vida

David Auris Villegas

A veces me resulta difícil escribir desde mi comodidad, cuando en los lugares agrestes, muchos educadores se juegan la vida por los estudiantes. La maestra rural, Gloria Machuca, es una de ellas. En su caminar pedagógico, se resbaló y fracturada, sobrevivió ocho días, en el acantilado del distrito de Ámbar, provincia de Huaura en Lima, gracias a su resiliencia y coraje.

De lo que sabemos, la maestra Gloria, tras ejecutar sus clases en la escuela rural Fundo Paracas, de vuelta al distrito de Ámbar, cayó en un abismo de aproximadamente dieciocho metros. Se fracturó las extremidades inferiores y las costillas que la inmovilizaron y sobrevivió con dos barritas de chocolate, una bolsa de suero, queso, agua del río y una auténtica fe en la vida.

Controlando a su desesperación, dolor y miedo, usó la tabla de picar y escribió esta frase de auxilio, demostrando su formidable serenidad que transmiten los educadores a los estudiantes: “Auxilio… bajé de Paracas, me caí y me perdí, ayer dormí en el monte, por favor, quien lea esto venga a ayudarme o dé aviso a defensa civil, para que me rescate. No puedo caminar y nadie pasa por aquí, estoy cansada de gritar, pero nadie escucha…” El domingo 7 de abril, fue rescatada.

Más allá de la tablita, su voluntad de vivir, su amor por sus seres queridos y a sus discípulos la mantuvo viva. Su extraordinaria resiliencia la impulsó a enfrentar el padecimiento, el miedo a las noches oscuras y a la incertidumbre bajo el gélido aguacero. Ante estas dificultades, evidenció que el espíritu humano puede superar los obstáculos más difíciles de nuestro destino.

Sin embargo, ante esta dura experiencia, asombrosamente, tanto el Gobierno como el Ministerio de Educación no se han pronunciado hasta el momento. ¿Acaso la actitud de estas autoridades, demuestran su desinterés y ninguneo por las docentes rurales y por los estudiantes que habitan en las zonas inhóspitas del Perú?

Para no repetir esta dura experiencia, es urgente que el Estado interconecte todas las escuelas rurales del país. Esto posibilitará a los estudiantes y docentes viajar de forma más segura y, compromete a los padres en el seguimiento de las actividades educativas. Impulsándose el progreso socioeconómico de las zonas rurales mediante su integración más plena en la economía nacional.

De igual manera, la conexión entre todas las escuelas rurales a través de la internet es esencial para fomentar la colaboración entre los docentes rurales. Esto les brindará la oportunidad de obtener recursos educativos en línea, participar en actividades virtuales y compartir vivencias con colegas de todo el mundo. Esta iniciativa contribuirá a disminuir la disparidad educativa entre las áreas rurales y las urbanas, en la construcción de una equidad efectiva que exige los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Gloria Machuca nos inspira a todos. Su amor por la vida es un clamor por un mundo más equitativo y conectado. Las autoridades deben interconectar a las escuelas rurales, para lograr el desarrollo de todos los estudiantes.

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.