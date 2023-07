Padres de familia golpean y amenazan de muerte a docente del Estado de México

Padres de familia han agredido y amenazado de muerte a docente del Colegio Frida Kahlo, en Lomas de Cuautitlán, Estado de México.

Mediante un video captado por cámaras de seguridad de las instalaciones, se puede observar que la docente es violentada por una pareja de padres, quienes también llevaban al menor de edad, que acusaba a la profesora de “ser mala”.

En la grabación se observa cómo la pareja de padres golpea y amenaza a la maestra y a una de las empleadas del colegio, mientras el niño reía.

La profesora, quien pidió el anonimato, relató que los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo que no era un moretón. Durante las agresiones, habían más menores en los salones de clase.

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”, mientras el niño reía, contó.

Una empleada de la cocina salió al oír los gritos de auxilio, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular.

Antes de salir de la escuela, el padre reiteró la amenaza contra la docente, diciendo que “ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido y que me va a matar”.

La maestra y la empleada denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde el Ministerio Público (MP) ordenó se les brindaran medidas de protección, con la vigilancia de patrullas.

La FGJEM informó que ya investiga los hechos y que se dará con los responsables. El caso ha causado indignación en redes sociales, donde usuarios han condenado la violencia y la agresión contra los maestros.

Hasta el momento, las autoridades educativas no se han pronunciado al respecto.