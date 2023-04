Sistema de Información y Gestión Educativa: transparencia y rendición de cuentas, en riesgo

Erick Juárez Pineda*

El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) es una herramienta que proporciona información valiosa que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Esta herramienta, según la misma SEP (2023), es un conjunto orgánico y articulado de procesos, lineamientos, normas, instrumentos, acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y distribuir información, generada por los sujetos y autoridades del SEN, con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación.

Tiene por objeto dotar al SEN de una sola Plataforma tecnológica de información que permita a la Autoridad Educativa Federal (y otros actores educativos) llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, facilitando la transparencia y rendición de cuentas.

El SIGED se alimenta con información sobre el alumnado, docentes y personal, documentos académicos oficiales y las escuelas. Esta información ha sido fundamental para tomar decisiones en todos los niveles.

El sistema ofrece principalmente cuatro servicios de información:

Incorpora, administra y provee información relevante y oportuna para la operación del Sistema Educativo Nacional Portal público. Servicios de consulta de información (sitio web inclusivo con herramientas y controles que permiten la accesibilidad para algunas discapacidades) relacionada con:

Alumnado de Educación Básica

Docentes y personal pagados a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Resultados del Servicio Profesional Docente (histórico) y de los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)

Escuelas del Sistema Educativo Nacional (información estadística básica)

Plazas vacantes asociadas a la escuela pagadas a través del FONE

Documentos académicos oficiales (certificados, certificaciones, revalidaciones y equivalencias) que se hayan emitido en el Módulo Electrónico de Certificación (MEC)

Estadísticas de escuelas registradas en el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo

Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa

Sistema Interactivo de Consulta de la información referente al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Sistema de descarga del Catálogo Nacional de Centros de Trabajo actualizado

3. Portal interno (uso exclusivo para autoridades educativas)

Sistema de Integración de Información Educativa (SIIE)

Acceso al Sistema de Captura del Formato 911

Tableros analíticos de información educativa

Estadística 911

Centros de Trabajo

Control Escolar

Comparativo 911 y control escolar

Nómina

Comparativo 911 y FONE

4. Custodia y protege la confidencialidad y consistencia de la información integrada en la Plataforma tecnológica de información, respecto de la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y demás actores del Sistema Educativo Nacional (SEN), con estricta observancia a los principios rectores de la protección de datos personales y normativa aplicable en la materia.

También, ofrece los Servicios de gestión que ayudan al fortalecimiento y la simplificación de trámites y procesos administrativos mediante el uso de registros electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y que facilitan la consulta y verificación de información. (SEP, 2023)

Sin embargo, aunque esta información resulta valiosa para tomar decisiones, el pasado 10 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a petición de la SEP, decidió que esta información dejaría de ser de Interés Nacional, por lo que ya no estaría disponible para su consulta.

Según la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en su artículo 78, establece que, para que una información sea considerada de Interés Nacional, debe satisfacer los siguientes criterios:

Que trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; Que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional; Que sea generada en forma regular y periódica, y Que se elabore con base en una metodología científicamente sustentada

Las justificaciones de la SEP para no publicar la información, no parecen viables. Apelando a que la Reforma Educativa del 2019 cambió las fuentes de información, pretenden hacer creer que ya no hay otros mecanismos que emitan nuevos elementos estadísticos:

“…se modificaron las fuentes de información que conformaban el Sistema de Información y Gestión Educativa: se eliminó el Servicio Profesional Docente; se suspendió el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes; se descontinuó el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, y se inició el proceso de liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa”.

Si bien, todo ello, cambió, en su lugar se establecieron elementos que generan información relevante para el sistema educativo reconocidos por la misma Secretaría de Educación en la página del SIGED.

Aún son incomprensibles las razones por lo que quieren ocultar información. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas así como todos aquellos sistemas que generan información para realizar investigación, analizar, proponer soluciones, establecer políticas y buscar salidas a los problemas que aquejan al sistema educativo, son fundamentales en un sistema que, se supone, es democrático.

*Erick Juárez Pineda. Periodista especializado en temas educativos

Twitter: @elErickJuarez

Referencias:

Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 19 de abril de 2023, de https://sigedqa.sep.gob.mx/SIGED/

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG_200521.pdf