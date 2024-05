10 por la Educación

Con todo y que en lugar del sustantivo calidad, en la reforma al artículo 3 de 2019 se le sustituyó por la búsqueda de la “excelencia”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará al sistema educativo mexicano en un estado cercano al desastre. Ofrecer excelencia y no cumplir no radica nada más en la falta de buenas políticas, sino en una política árida, mediocre, sin perspectivas de mejora.

En un documento que 10 por la Educación —una aglomeración de 21 organizaciones de la sociedad civil— presentó a las candidatas y candidato a la Presidencia de la República, les hizo 10 preguntas acerca de cómo construirán su política educativa en caso de alcanzar la Presidencia. Les convidó a mantener un diálogo —que no debate— el 8 de mayo. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez acudieron a la cita. Claudia Sheinbaum no asistió.

10 por la Educación les preguntó si tenían propuestas para 1) mejorar el aprendizaje en materias básicas (aunque debería haber sido en todo el currículo); 2) revertir el abandono escolar en la enseñanza media, en especial de grupos vulnerables; 3) la inclusión social desde la educación inicial; 4) la profesionalización y capacitación de los maestros y garantizar que las plazas se asignen con trasparencia y equidad; 5) expandir y mejorar la infraestructura física y el mantenimiento; 6) que la educación media sea un espacio atractivo y apreciado por los estudiantes; 7) fortalecer la educación tecnológica y para el trabajo, en estudiantes y adultos; 8) promover la equidad de género y mitigar la violencia en las escuelas; 9) evaluar el estado que guarda la educación y si vale la pena continuar en PISA. Y la pregunta del dinero, asunto que va al corazón de todas las propuestas, porque la austeridad republicana es la responsable principal del deterioro de la educación en este país: 10) asegurar el aumento en el gasto público federal para educación de manera sustentable y distribuir los recursos para atender las necesidades críticas.

Como era de esperarse, Gálvez y Álvarez Máynez respondieron con presteza y hasta elegancia a casi todas las preguntas. Ratificaron lo que han propuesto en otros foros y en sus documentos de campaña. Fueron muy cautos al hablar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus facciones (ninguno hizo explícito el papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). Hablaron muy bien de los maestros y de cómo trabajar con ellos; Xóchitl propuso involucrar más a los municipios en las escuelas.

Xóchitl lanzó a la palestra un expediente que estimo preocupante. Palabras más, palabras menos, expresó que, en sus giras y charlas con la gente, aun con padres de familia, no recibe demandas o no muchas para que la educación mejore. Sí, le piden que se renueve la infraestructura, que tengan agua y electricidad, a veces algunas quejas porque las becas no llegan, pero nadie le pide que acreciente la calidad de la educación. Parece que la educación no está en las prioridades de la gente como la seguridad, la salud o la economía. Ergo, enmendar los males de la educación no ocupa un lugar preponderante en las propuestas de gobierno de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Tampoco para quienes quieren gobernar sus estados o llegar al Congreso federal. Triste: la educación no gana votos.

De cualquier manera, son valiosos los esfuerzos que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones profesionales, como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada y asociaciones de docentes no corporativas por buscar que la mejora de la educación llegue a las campañas políticas y, después, se transforme en hechos. Difícil, pero no imposible. El 2 de junio será una fecha crucial.

RETAZOS

-Hoy se festeja el Día del Maestro. Felicidades en su día.

-Veremos qué tan nutrida será la marcha de la CNTE y si el Presidente recibe de nuevo a sus líderes.

-Inconcebible. Pide SNTE a SEP frenar corrupción en asignación de plazas, cabeceó La Jornada de Morelos, el 9 de mayo. Es como si el demonio delatara a Satanás.

-Si no habrá preguntas cruzadas entre aspirantes a la Presidencia, ¿cuál debate? Pronostico aburrimiento.