¿Incapacidad o mala fe de la SEP?

La información sobre nuestro sistema educativo nacional, ¿es irrelevante?

José Guadalupe Sánchez Aviña

Para transformar una realidad, es necesario conocerla, no hay alternativa. El fundar nuestra acción en la ignorancia y el desconocimiento, además de imprudente, raya en la soberbia y genera sospechas de mala fe.

El pasado diez de abril, fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO por el que se revoca la determinación como Información de Interés Nacional de la Información Estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa.” Este hecho, parece formar parte, del esfuerzo sistemático de este gobierno, por desmantelar todo intento de generación de conocimiento en áreas estratégicas del país, como es el caso, de la educación. Incapacidad, soberbia o mala fe, cualquiera sea el caso, en nada contribuye a la vida democrática del país, y mucho menos a trabajar, en conocimiento, por el desarrollo nacional.

En casos como el de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el 15 de mayo de 2019, poco a poco, fue languideciendo mi esperanza de que se anunciara la alternativa gubernamental para cubrir el aporte que ese instituto generaba, en materia de conocimiento de nuestro sistema educativo nacional. Hoy solo diré, sin esperanza, ojalá, sea yo quien no alcanza a comprender, que detrás de esta petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía (INEGI), que deriva en el acuerdo en cuestión, tenga considerado instrumentar lo necesario, a fin de disponer de la información y el conocimiento, que dan sustento y credibilidad, a la toma de decisiones en la materia.

Confieso, que cuando me enteré, no lo creía. Me pareció además de absurdo, desquiciado, pues mientras la lógica democrática apunta al mayor y mejor conocimiento de nuestras realidades nacionales, en un marco de transparencia y la disposición pública de la información, lo anunciado, no encuentra lógica que la sustente.

Resulta preocupante, que la información referente a la educación, no se le considere de interés nacional; siendo que, en esta categoría o nivel de importancia, de acuerdo al segundo considerando del acuerdo, señala:

“Que la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional es aquélla que se genera en forma regular y periódica, elaborada con una metodología científicamente sustentada y que resulte necesaria para conocer la realidad del país, en sus aspectos demográfico, económico, social, geográfico y del medio ambiente y cuyo propósito es contribuir a la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional.”

Es decir, que la información sobre nuestro sistema educativo nacional, ¿es irrelevante?; entonces… continuando con el texto citado ¿cómo se toman las decisiones en la materia?, ¿sobre qué bases se define la política educativa nacional? Es más, si la causa es la ausencia de esa “…metodología científicamente sustentada…”, para su generación ¿la SEP es incapaz de hacerlo bien? Si así fuera: ¿por qué el desaparecer un organismo como el INEE en su momento?

Ya existen pronunciamientos que exigen al gobierno, que aclare la situación y la forma en que se procederá a cubrir lo que se desestima en este acuerdo, la suscribo; sin embargo, aun en el caso, de que se tenga contemplada la implementación de un nuevo mecanismo de generación y difusión de información, hay que señalar, que esta práctica no es lo más adecuada, ya que la falta de continuidad en la generación de estadísticas, impide realizar análisis evaluativos.

En consecuencia, estamos impedidos para identificar aciertos y áreas de oportunidad por trabajar. No olvidemos, que esta información forma parte de los insumos que alimentan el Sistema Nacional de Planeación, y se refleja en planes nacionales y estatales, así como en programas sectoriales.

Cabe mencionar que, aunque es la SEP quien lo solicita, corresponde al INEGI, como organismo público responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), tal determinación. Para informarnos en este sentido, recomiendo la revisión de la Ley del SNIEG; de la misma forma, recomiendo consultar las ‘Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional’

Seguro seguiremos escribiendo al respecto. Hasta entonces.

Publicado originalmente en e-consulta