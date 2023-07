Inteligencia artificial en escuelas japonesas

El martes de la semana pasada, Keiko Nagaoka, ministra de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) y, además, ministra encargada de Diseñar el Futuro de la Educación de Japón, ofreció una conferencia de prensa. Expresó que el MEXT examinó los debates acerca de la inteligencia artificial, su provecho y escollos.

El ministerio reconoció la necesidad de que los estudiantes comprendan la inteligencia artificial. El 4 de julio publicó las nuevas directrices para educación, donde establece cómo puede integrarse la inteligencia artificial generativa en las escuelas y las precauciones necesarias para hacer frente a los riesgos asociados.

Tanto el MEXT como la ministra son cautos, no despliegan un lenguaje utópico que glorifique a la IA, pero sí invitan a que desde niños se comprenda de qué se trata, cómo debe emplearse para los trabajos escolares y las capacidades que niños y adolescentes deben obtener para hacer un uso correcto de las herramientas que ofrece.

Según Karin Kaneko, del Japan Times, las directrices indican a los estudiantes que, antes de utilizar la IA, deben comprender sus características, incluidas sus ventajas e inconvenientes. Entre los segundos, se encuentran la filtración de datos personales y la violación de los derechos de autor. Previene en contra del plagio y la deshonestidad. Las directrices afirman que es inapropiado hacer pasar por propios informes, ensayos o cualquier otro trabajo producido por cualquier plataforma de inteligencia artificial.

El mensaje de la ministra también fue para el magisterio. Reconoció que la introducción de la IA a las escuelas representa desafíos y más tiempo de trabajo. Pero también la ayuda que brindará el MEXT a las prefecturas para apoyar a los maestros en sus nuevas tareas. Los invita, al igual que a la sociedad, a mirar al futuro.

En las últimas semanas se desató en la prensa mexicana un debate sobre la IA. Muchos analistas la ven con desconfianza, otros la rechazan sin más argumentos que sus creencias de que es un instrumento neoliberal. En el campo contrario la ven como una utopía realizada que anuncia más cambios en la tecnología digital para beneficio de la humanidad.

También he leído análisis serenos de los atributos de la IA que, como en Japón, advierten sobre sus posibles efectos negativos y el servicio que puede traer a la sociedad. Lo que no encontré fue una reflexión del alto funcionariado de la SEP sobre su aplicación en las escuelas; es como si no existiera o fuera una moda pasajera. Mientras en Japón y en otros países los dirigentes de la educación miran al futuro, a las nuevas formas de aprender y discuten el peligro de tomar la IA sin ataduras, en México la SEP plantea que los maestros y los alumnos aprendan de los saberes comunitarios.

Atención. No pienso que esté mal que nuestros alumnos estudien las virtudes de nuestros pueblos originarios y afromexicanos, pero no entiendo por qué hay una cerrazón a divisar el porvenir. El mundo y el saber evolucionan. Estoy convencido que los estudiantes con los medios necesarios ya hacen uso de las plataformas disponibles, pero sin guía. La SEP no actúa, está embelesada con la educación comunitaria, aunque esconde los libros de texto ya impresos.

Sí, la IA es un desafío que si se lleva a las escuelas implica más faenas para los docentes. Pero sé de maestros que tomaron la iniciativa y exploran los atributos de ChatGPT, le buscan el lado bueno. Sospecho que son pocos. En otros noto rechazo y desconfianza.

En Japón, el MEXT convoca a los estudiantes a rechazar el plagio, a ponderar su ética e invita a los docentes a poner atención a las nuevas circunstancias. En México, la SEP excluye esa discusión.

