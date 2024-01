El Proyecto Educativo. ¿Otro modelo de gestión escolar?

Sergio Martínez Dunstan

El Taller Intensivo de Formación Continua se estará llevando a cabo durante el transcurso de la semana en curso según el calendario oficial 2023 – 2024. La autoridad educativa federal emitió un conjunto de orientaciones para tal fin. Contempla dedicar dos sesiones a los docentes, el 4 y 5 de enero. Y solamente un día, el 3 del mismo mes, a directivos. Me interesó saber las disposiciones delegadas a los supervisores para que se las transmitan a los directores escolares. Revisé con detenimiento el propósito que perseguían. Empecé a leerlo… “Comprender la importancia de la construcción de un proyecto educativo en cada escuela de la zona escolar…”. Fue tal mi sorpresa que lo releí: “Construcción de un proyecto educativo en cada escuela de la zona escolar”. En voz alta me autocuestioné como para comprender la profundidad del mensaje. ¿Un proyecto educativo por cada escuela?

Antes de proseguir, habría que recordar un suceso ocurrido meses después haberse aprobado, en mayo del dos mil diecinueve, la modificación a tres artículos constitucionales, entre ellos el tercero que regula la educación mexicana (el corazón de la reforma educativa), durante la fase intensiva del Consejo Técnico al inicio del año lectivo 2019 – 2020. Fue dado a conocer el Proyecto Escolar de Mejora Continua (PEMC) dejando de lado el otro instrumento de gestión escolar impulsado por la administración gubernamental anterior.

Aunque no fue abrogado el acuerdo número 717 mediante el cual se establecía la Ruta de Mejora y, por lo mismo, ni se emitió uno similar que validara normativamente el Programa Escolar de Mejora Continua, formalmente se dio por hecho su puesta en marcha en todas las escuelas del país. Se pretendía implantar un proceso de planeación centrado en la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos a fin de que los colectivos docentes les permitiera orientar, planear y materializar procesos de mejora en los planteles educativos, en el que se establezcan prioridades, metas y acciones que se llevarían a cabo para lograrlo. Todo ello en aras de la autonomía de gestión escolar según señalaba el texto publicado por la SEP y en el cual también concebía el Programa Escolar de Mejora Continua como la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar.[1]

Así quedó establecido, irrumpió la pandemia, se cerraron los planteles, volvieron abrirse. Tiempo después, a raíz de la reforma curricular, y el dos mil veintidós trajo consigo un nuevo plan de estudios. Ahí se hace referencia a los programas de estudio los cuales se entienden como el organizador curricular que despliega los elementos centrales en torno al qué y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje. Desde aquí se plantea una segunda etapa de los mismos. Se le llama programa analítico y se fundamenta en el análisis sistemático tanto de las condiciones institucionales como del conjunto de experiencias docentes frente a los temas que se intenta desarrollar.[2]

El programa analítico es el segundo nivel de concreción del currículo de acuerdo con el programa de estudios. Ahí se alude al programa analítico. Éste se configura en tres planos que forman parte del proceso del codiseño. El primero se refiere a la lectura de la realidad de la escuelas como punto de partida para la toma de decisiones. El segundo plano implica la toma de decisiones respecto de los contenidos que habrán de incorporar. El tercer plano se refiere a su concreción. Y aclara que el Programa Analítico de la escuela es un documento que debería tener una mayor integración curricular que no sea solo la suma de los programas analíticos por grado o fase.[3]

Siendo así, surge la necesidad de encontrar la relación entre el programa escolar de mejora continua y el programa analítico de la escuela.[4] El PMCE abarca otros aspectos que van mas allá del aprovechamiento escolar. Mientras que el segundo se circunscribe a la gestión de los aprendizajes. Ninguno sustituye al otro, Ambos, si acaso, serán complementarios. No obstante que la actual titular de la SEP ha dicho en reiteradas ocasiones que el PEMC continúa, hay quien duda de su palabra. Aunque también es pertinente decir que no hay documento oficial o jurídico que diga lo contrario. Solo sería cuestión de que las autoridades educativas aclaren la relación entre ellos.

La alusión al proyecto educativo despierta inquietudes y suspicacias. Quién sabe si es el adelanto de algo que la SEP traiga entre manos. O simplemente será una sinónimo utilizado en lugar del PEMC. Y que algunos lo interpretaron con cierto sesgo, de manera intencional, para beneficio de sus propios intereses. Esperemos que no haya sido el desliz de algún funcionario trasnochado que lanzó tal ocurrencia sin sustento y sin ninguna intencionalidad, ni buena ni mala. Por lo pronto, habrá que tomar el asunto con la reserva del caso porque el horno no está para bollos. Como que los tiempos no son propicios para cambiar de instrumento de gestión escolar a medio camino, a la mitad del rio caudaloso y rodeado de arenas movedizas. Con riesgos latentes para las maestras y los maestros que les dificulta caminar con pies de plomo en las veredas didácticas de su quehacer profesional. Quienes se están frotando las manos al ver la mesa servida, listos para hacer negocio, preparados para el lucro, tendrán que tranquilizar sus ansias locas si las intensiones de la SEP estuvieran alejadas de instalar un nuevo modelo de gestión escolar.

Carpe diem quam minimun credula postero

Facebook: SergioDunstan

Twitter: @SergioDunstan

—

[1] Secretaría de Educación Pública (2019). Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua. pp. 5 – 6. Consultado el 3 de enero del 2024 y recuperado de bit.ly/2z0pQfj.

[2] Secretaría de Educación Pública. (2022). Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. p. 137. Consultado el 3 de enero del 2024 y recuperado de https://www.sep.gob.mx/marcocurricular/

[3] Secretaría de Educación Pública (2023). Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: Programas Sintéticos de las Fases 2 a 6. pp 458 – 462. Consultado el 3 de enero del 2024 y recuperado de http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/docs/ANEXO_ACUERDO_080823_FASES_2_A_6.pdf?1702051896378 .

[4] Recomiendo la lectura de Martínez, S. (2023) Programa Escolar de Mejora Continua y Programa Analítico. Disponible en: https://bit.ly/3rFsaYa